Süßer Genuss zur Weihnachtszeit: Adventskalender von CHOCOLISSIMO

Bei den aktuellen Temperaturen fällt es schwer, an die Adventszeit zu denken. Doch es sind nur noch schlappe 115 Tage bis zum 1. Dezember. Womöglich hört sich das noch nach viel Zeit an, doch bis dahin muss herausgefunden werden, welche Adventskalender es auf dem Markt gibt. Um die Suche zu erleichtern, stellt CHOCOLISSIMO, der Experte für Schokoladen- und Pralinenkreationen, in dieser Pressemitteilung einige neue Adventskalender vor. Dank der exklusiven handgefertigten Schokoladen und Pralinen, die in den Adventskalendern enthalten sind, ist eines auf jeden Fall sicher: Das Warten auf Weihnachten wird besonders süß.



Adventskalender White Snow



Zur Weihnachtszeit gehört Schnee einfach dazu… genauso wie ein Adventskalender, der die Wartezeit bis zum Weihnachtsfest versüßt! Die meisten Adventskalender sind jedoch so groß, dass man sie nicht mit dahin nehmen kann, wo man öfter etwas Süßes vertragen kann: An die Arbeit. Der „Adventskalender White Snow“ ist dafür jedoch ideal, denn dank seiner Kompaktheit und seinem modernen Design macht er eine gute Figur auf jedem Schreibtisch. Der Inhalt muss sich auch nicht vor dem der großen Brüder verstecken: Die handgegossenen Täfelchen aus bester weißer, Vollmilch- und Zartbitterschokolade zergehen auf der Zunge und lassen die Zeit bis Weihnachten geradezu verfliegen.



Winter Tales



Sich von einer Weihnachtsgeschichte berieseln zu lassen, ist eine der schönsten Dinge in lauen Winternächten. Perfekt dafür sind die „Winter Tales“ von CHOCOLISSIMO, denn diese feinen Bücher enthalten 24 kulinarische Wintergedichte. Dabei hat man die Wahl zwischen Adventskalendern mit verschiedenen schokoladigen Inhalten: handgefertigte Pralinen, mit weihnachtlichen Dekorationen verzierte Schokoladentäfelchen, Pralinen und Schokoladentäfelchen oder eine schokoladige Nachricht aus ChocoTelegram-Steinen. Verpackt sind die jeweils 24 Schokoladen-Leckereien in einer eleganten silbernen Schachtel, die mit Motiven in Weiß und Bronze veredelt ist und von der Form an ein Buch erinnert.



Advent Book Neapolitans Mini



Das „Advent Book Neapolitans Mini“ hat für diese Weihnachtssaison einen neuen Anstrich bekommen. Ähnlich dem „Tisch-Adventskalender Tricolor“ erstrahlt der Mini-Adventskalender in einem rot-goldenen Design. Eine Sache ist gleichgeblieben: Der vorzügliche Inhalt! Die 24 Türchen des Adventskalenders verstecken süße Täfelchen aus exzellenter Vollmilch- und Zartbitterschokolade. Diese sind weiterhin mit niedlichen, weihnachtlichen Designs verschönert. Weihnachtsmänner, Weihnachtsbäume und Pinguine warten darauf, die Wartezeit bis zum Weihnachtsfest zu versüßen!



Adventskalender Black & White



Der „Adventskalender Black & White“ ist ein absoluter Blickfang unter den Adventskalendern von CHOCOLISSIMO. Dies verdankt er zum einen seiner Größe, denn der beinahe A3 große Adventskalender ist schlichtweg nicht zu übersehen. Zum anderen fällt das simple und elegante Design sofort ins Auge. Der weiße Grundton wird durch elegante schwarze Designelemente sowie den Schriftzug „Merry Christmas“ veredelt. Hinter den 24 Türchen, die wiederum in Schwarz mit weißen Motiven gehalten sind, warten schokoladige Leckereien darauf, die Adventszeit besonders schmackhaft zu gestalten! Neben 20 quadratischen, weihnachtlich verzierten Täfelchen aus Vollmilch- und Zartbitterschokolade verstecken sich vier Lebkuchenmännchen in dem Adventskalender. Diese bestehen aus feinster Vollmilchschokolade und sind liebevoll mit weißer und eingefärbter Schokolade dekoriert.



Adventskalender Obsession



Viele lieben die Spannung und Überraschung eines Adventskalenders: Welche Leckerei hält er als nächstes bereit? Andere wollen jedoch genau wissen, auf welche Praline man sich als nächstes freuen darf. Für diese Personen, die jederzeit im Klaren sein möchten, welches schokoladige Meisterwerk als nächstes auf einen wartet, hat CHOCOLISSIMO den „Adventskalender Obsession“ entworfen. Dieser enthält, wie sollte es auch anders sein, 24 handgefertigte Pralinen, die aus bester weißer, Vollmilch- und Zartbitterschokolade bestehen und mit feinen Cremes gefüllt sind. Der Clou: Die Verpackung ist mit Sichtfenstern ausgestattet, sodass man stets weiß, auf welche süße Kreation man sich am folgenden Tag freuen darf.



Über CHOCOLISSIMO



Die Marke CHOCOLISSIMO steht seit 2004 für exklusive Pralinen- und Schokoladenprodukte. Dank der engen Zusammenarbeit mit weltbekannten und erfahrenen Meister-Chocolatiers bietet das Portfolio von CHOCOLISSIMO neben Produktlinien, die auf klassischen Rezepten basieren, auch innovative Spezialitäten. Darüber hinaus können Kunden die Geschmacksrichtung, die Form, die Zutaten sowie die Verpackung ihrer Bestellung individuell gestalten. Da die Pralinen- und Schokoladenspezialitäten erst nach Bestelleingang per Hand und ohne Konservierungsstoffe angefertigt werden, ist eine hohe Qualität gesichert. Das Angebot von CHOCOLISSIMO richtet sich sowohl an Privatkunden als auch an Unternehmen. Gründer des Unternehmens sind Magdalena und Rafael Kladzinski.



