MLP tätigt Aktienrückkäufe zur Umsetzung des Beteiligungsprogramms

- Beteiligungsprogramm für MLP Geschäftsstellenleiter und Berater auf Aktienbasis wird fortgeführt - Weitere Stärkung der partnerschaftlichen Komponente im Geschäftsmodell - Aktienrückkauf in einem Wert von bis zu 3,0 Mio. Euro MLP startet im Dezember ein Aktienrückkaufprogramm zur Umsetzung des Beteiligungsmodells für MLP Geschäftsstellenleiter und Berater. Bis 1. März 2019 wird MLP Aktien im Wert von bis zu 3,0 Mio. Euro über die Börse erwerben. Dies entspricht auf aktuellem Kursniveau (4,36 Euro) insgesamt ca. 688.000 Aktien oder 0,63 Prozent des Grundkapitals. Die zurückgekauften Aktien setzt MLP für das bereits kommunizierte Beteiligungsprogramm für MLP Geschäftsstellenleiter und MLP Berater ein. Ziel ist des Programms ist es, die partnerschaftliche Komponente im MLP Geschäftsmodell weiter zu stärken. Die Hauptversammlung hatte am 29. Juni 2017 einen Vorratsbeschluss für ein Aktienrückkaufprogramm genehmigt. Bereits im Februar 2018 hatte MLP Aktien im Wert von rund 2,1 Mio. Euro für das Beteiligungsprogramm für das Geschäftsjahr 2017 zurückgekauft. Die jetzt anstehenden Rückkäufe dienen der Umsetzung des Programms für das Geschäftsjahr 2018. Detailangaben zu den Aktienrückkäufen werden wir auf unserer Investor Relations Website bereitstellen: https://mlp-se.de/investoren/mlp-aktie/aktienrueckkauf/

