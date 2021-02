Ideen, Impulse und Beispiele zur Entwicklung innovativer Geschäftsmodelle für kleine und mittelständische Unternehmen – das sind die Zutaten für das 2. Innovationsforum Mittelhessen am 3. März 2021 von 9 bis 15 Uhr, das vom Regionalmanagement Mittelhessen angeboten wird. Die kostenfreie Anmeldung zum digitalen Austausch mit inspirierenden Vorträgen, einer Podiumsdiskussion und interaktiven Ideenwerkstätten ist ab sofort unter www.innovationsforum-mittelhessen.eu möglich.



Die Corona-Pandemie hat es deutlich vor Augen geführt: Die Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle ist im deutschen Mittelstand dringlicher denn je. „Wir möchten unseren Teilnehmern zwar einerseits die Herausforderungen der digitalen Transformation aufzeigen, andererseits aber vor allem auch praktische Antworten für die Region aufzeigen und so den anregenden Austausch fördern“, sagt Jens Ihle, Geschäftsführer des Regionalmanagements Mittelhessen. Das Netzwerk-Treffen, das vom Regionalmanagement 2020 ins Leben gerufen wurde, findet dieses Jahr bereits zum zweiten Mal statt. Da das Event dieses Jahr online mittels eines Videokonferenz-Anbieters stattfindet, können sich natürlich auch interessierte Teilnehmer weit über die Region Mittelhessens hinaus beteiligen. Die Anmeldung ist kostenlos.



Keynotes am Vormittag: Innovationskultur und Co-Creation



Die Veranstaltung unter dem Motto „Innovationskultur als Motor der Strategieentwicklung“ gewährt in den Keynotes und in der Podiumsdiskussion am Vormittag zunächst aufschlussreiche Einblicke in erfolgreiche Unternehmen. Die Teilnehmer inspiriert sie so im besten Fall zu eigenen Ansätzen für innovative Arbeitsprozesse und Geschäftsmodelle. Dr. Rupert Stützle, Partner bei McKinsey & Company, geht in seinem Vortrag auf die Herausforderungen der digitalen Transformation in der Automobilindustrie ein. Prof. Dr. Markus Pfuhl, Chief of Strategy bei der Viessmann Group, erklärt, wie Co-Creation als Schlüssel zur Innovation dienen kann. Eine Runde kreativer Unternehmerinnen und Unternehmer diskutiert schließlich über die Bedeutung der Innovation.



Ideenwerkstätten: Interaktive Formate zur digitalen Transformation



In den Ideenwerkstätten am Nachmittag befassen sich die Teilnehmer intensiver und in Kleingruppen mit einem Thema ihrer Wahl. Eine Gruppe beschäftigt sich mit „Führen im digitalen Zeitalter“, eine andere mit „Optimierung bzw. Neuentwicklung eines Geschäftsmodells mittels Digitalisierung“. Außerdem geht es um die Steigerung der Innovationsfähigkeit durch Beteiligung an Startups und Jung-Unternehmen. Die Werkstätten werden von der Hessen Trade and Invest (HTAI)/Technologieland Hessen, IHK Hessen innovativ und den Business Angels Mittelhessen betreut.



Podcasts gewähren bereits vorab Einblicke in Innovationspotenzial



Moderiert wird die Veranstaltung von Katharina Bruns, Redakteurin bei hr-iNFO, dem Informationsradio des Hessischen Rundfunks. hr-iNFO ist Partner der Veranstaltung ebenso wie die HTAI und die Technische Hochschule Mittelhessen. Weitere Informationen zum Programm gibt es online unter www.innovationsforum-mittelhessen.eu. Dort gibt es Hintergründe zu den einzelnen Speakern sowie Podcast-Folgen, die bereits Einblicke in die Arbeit und Herausforderungen mittelhessischer Unternehmen gewähren. So spricht Felix Bonn von der Nolta GmbH aus Cölbe, einer der Teilnehmer am 3. März, bereits vorab über strategische Investments und Inhouse-Akzeleratoren sowie über den wirtschaftlichen Druck, die Innovationsfähigkeit in mittelständischen Unternehmen zu erhalten. Die Veranstaltung ist Teil des Projektes „Ökosytem Digital-Gründung-Innovation Mittelhessen“ (DiGIMit) und wird von der Europäischen Region aus dem Fonds für regionale Entwicklung kofinanziert.



Das Regionalmanagement Mittelhessen stärkt und vermarktet den Wirtschafts- und Hochschulstandort in der Mitte von Hessen. Der Schulterschluss aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik ist in den Themenfeldern Infrastruktur, Bildung und Fachkräfte sowie Forschung und Innovation tätig.



In der Regionalmanagement Mittelhessen GmbH haben sich alle Handwerkskammern, Hochschulen, Industrie- und Handelskammern, Landkreise und die vier großen Städte mit dem Verein Mittelhessen zusammengetan, um Strategien für die Region zu planen und Projekte gemeinsam umzusetzen.

