Pressemitteilung BoxID: 748653 (MMD Automobile GmbH)

Outlander Plug-in Hybrid: 200.000 Technologie-Trendsetter weltweit

Mitsubishis Technologie-Flaggschiff ist populärster Plug-in Hybrid der Welt* / Bestseller unter den Plug-in Hybrid-SUV aller Marken in Deutschland / 22 internationale Auszeichnungen seit der Weltpremiere 2013

Als meistverkaufter Plug-in Hybrid-SUV der Welt* hat der innovative Mitsubishi Outlander** jetzt sogar die 200.000er-Marke bei den Neuzulassungen durchbrochen. 2013 kreierte Mitsubishi mit dem Outlander als erstem Plug-in Hybrid-SUV ein völlig neues Fahrzeugsegment. Auch in Deutschland ist der Outlander Plug-in Hybrid aktuell Bestseller bei den Plug-in Hybriden über alle Marken hinweg: allein im 1. Quartal 2019 erwarben hierzulande 1.595 Kunden Mitsubishis nachhaltigen Trendsetter.



Hochdekoriert ist der Outlander Plug-in Hybrid ohnehin: 22 internationale Auszeichnungen seit 2013 untermauern seine Stärken und die enorme Beliebtheit nicht nur bei den Neuwagenkäufern, sondern auch unter Experten aus aller Welt. Jüngste Bestätigungen für Mitsubishis Bestseller-Modell sind die renommierten Titel „2019 Best Plug-in Vehicle“ des britischen „Company Car and Van Magazine“ und „2019 Green SUV of the Year“ des US-amerikanischen „Green Car Journal“. Die Verkaufserfolge des Outlander bestätigen den hohen Bedarf an seiner besonders nachhaltigen und gleichzeitig alltagstauglichen Plug-in Hybrid-Technologie. Dabei nimmt Mitsubishi unter allen Marken eine Vorreiterrolle ein.



Wenig Verbrauch, hoher Alltagsnutzen: Mit dieser attraktiven Kombination kann der Outlander Plug-in Hybrid immer mehr Kunden überzeugen. Denn er vereint die praktischen Vorzüge der immer populäreren SUV-Fahrzeuggattung mit besonders umweltfreundlichen Verbrauchswerten (46 g/km CO²-Ausstoß und 2,0 l/100 km Verbrauch nach WLTP-Zyklus) und einem innovativen Antriebskonzept. Damit trifft der vielseitige, familienfreundliche und extrem sparsame Allrounder den Nerv der Zeit.



In Deutschland ist der Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid schon ab 29.990 Euro erhältlich: 37.990 Euro abzüglich 8.000 Euro Elektrobonus (1.500 Euro staatliche Förderung, 6.500 Euro Mitsubishi Elektrobonus). Das Modelljahr 2019 bietet ungewöhnlich viel fürs Geld: Das leistungs- und effizienzoptimierte Hybridsystem mit Euro 6d TEMP umfasst einen neuen 2,4-Liter-DOHC-„Atkinson“-Benzinmotor (99 kW/135 PS) und einen stärkeren Elektro-Heckmotor (70 kW/95 PS). Mit dem aktuellen Jahrgang wurden außerdem die Fahrerassistenz- und Sicherheitssysteme erweitert. Und: Die Fahrbatterie mit erhöhter Kapazität von 13,8 kWh kann als mobiler Akkuspeicher genutzt werden.



Die bidirektionale Lademöglichkeit des Akkus bietet darüber hinaus bisher ungeahnte Nutzungsoptionen. So befinden sich im Fahrzeug zwei 230-Volt-Steckdosen, die den mobilen Einsatz von Elektro-Endgeräten mit bis zu 1.500 Watt ermöglichen. Außerdem kann man den Outlander Plug-in Hybrid in die Energieversorgung des Wohnhauses oder am Arbeitsplatz einbinden – ein weiterer großer Schritt des innovativen Vorreiters Mitsubishi, um mit der Plug-in Hybrid-Technologie besonders nachhaltige Mobilität zu verwirklichen.



*Quelle: JATO Dynamics Limited, Stand: 31.12.2018



** Outlander Plug-in Hybrid



NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) Messverfahren ECE R 101



Outlander Plug-in Hybrid Gesamtverbrauch: Stromverbrauch (kWh/100 km) kombiniert 14,8. Kraftstoffverbrauch (l/100 km) kombiniert 1,8. CO2-Emission (g/km) kombiniert 40. Effizienzklasse A+



Die tatsächlichen Werte zum Verbrauch elektrischer Energie/Kraftstoff bzw. zur Reichweite hängen ab von individueller Fahrweise, Straßen- und Verkehrsbedingungen, Außentemperatur, Klimaanlageneinsatz etc., dadurch kann sich die Reichweite reduzieren.



Die Werte wurden entsprechend neuem WLTP-Testzyklus ermittelt und auf das bisherige Messverfahren NEFZ umgerechnet.



Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren VO (EG) 715/2007, VO (EU) 2017/1151 (für Benzin- und Dieselfahrzeuge) bzw. ECE R 101 (für Elektro- und Hybridfahrzeuge) unter Berücksichtigung des in Übereinstimmung mit dieser Vorschrift festgelegten Fahrzeugleergewichts ermittelt. Zusätzliche Ausstattungen, Wetterbedingungen und Fahrweise können zu höheren als den angegebenen Verbrauchs- sowie CO2-Werten führen.



Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG



Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und von anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Ein Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen aller in Deutschland angebotenen neuen Personenkraftfahrzeugmodelle ist unentgeltlich an jedem Verkaufsort in Deutschland erhältlich, an dem neue Personenkraftfahrzeuge ausgestellt oder angeboten werden.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (