MITSUBISHI MOTORS - PS-starker Partner beim Hardenberg Burgturnier

Im Rahmen des Finales der Gräflich von Hardenberg´schen Kornbrennerei und des Glaswerkes Ernstthal beim Großen Preis um die Goldene Peitsche am Veranstaltungssonntag (27. Mai) hält der deutsche Impoteur des japanischen Automobilherstellers MITSUBISHI MOTORS, die MMD Automobile GmbH (MMDA) ein besonderes Sahnehäubchen für die Teilnehmer bereit. Auf den Sieger der internationalen Springsportserie wartet ein MITSUBISHI ASX. Darüber hinaus kann sich ein Reiter oder eine Reiterin beim Championat von Nörten-Hardenberg am Samstagnachmittag (26. Mai) über einen Mitsubishi Space Star als Siegprämie freuen.



Das Norddeutsche Fernsehen NDR überträgt sowohl den Großen Preis am Sonnatg, als auch das Championat am Samstag live.



Seit 28 Jahren überzeugt die Autohaus Peter GmbH unter anderem in Göttingen und Nordhausen. Neben einer großen Auswahl an MITSUBISHI Modellen punktet sie mit hoher Kompetenz und bestem Service bei Tausenden von zufriedenen Kunden. Autohaus Peter und MMDA freuen sich darauf, das Hardenberg Burgturnier in Nörten-Hardenberg mit noch mehr Pferdestärken zu unterstützen.



Neben den Siegprämien stellt MITSUBISHI auch die Fahrzeuge für den komfortablen Shuttledienst und den Transport der Hindernisse. Während der Veranstaltung haben Besucher die Möglichkeit die neuen Modelle am Stand von MITSUBISHI kennenzulernen. Nebenbei werden hier wieder Autogrammstunden mit bekannten Reitsportpersönlichkeiten stattfinden.

