​Dienstwagen-Besteuerung: Outlander Plug-in Hybrid* profitiert von geringerem Steuersatz

. Für Fahrzeuge mit E-Kennzeichen: Steuersatz sinkt ab sofort von 1,0 Prozent auf 0,5 Prozent Meistverkauftes Plug-in Hybrid-SUV Europas** jetzt noch attraktiver für Dienstwagenfahrer Im Modelljahr 2019 noch effizienter unterwegs Das meistverkaufte Plug-in Hybrid-SUV Europas wird jetzt noch attraktiver: Mit der Neuregelung der Dienstwagen-Besteuerung sinkt der Prozentsatz für den Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid auf 0,5 Prozent. Damit liegt das ab 37.990 Euro erhältliche Technik-Flaggschiff auf dem gleichen Niveau wie ein konventionell angetriebener Klein- oder Kompaktwagen für rund 20.000 Euro, der mit der üblichen 1-Prozent-Regelung versteuert wird. Der Bundesrat hatte am 23. November 2018 die neue 0,5-Prozent-Besteuerung für Elektro- und bestimmte Hybridmodelle beschlossen. Darunter fallen reine Elektroautos sowie Hybridmodelle, die mindestens 40 Kilometer im rein elektrischen Betrieb zurücklegen können oder höchstens 50 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen. Als eines der ganz wenigen Plug-in Hybridmodelle erfüllt der Outlander Plug-in Hybrid diese Voraussetzungen auch nach der Einführung des neuen realitätsnäheren WLTP-Verfahrens zur Messung von Kraftstoffverbrauch und Emissionen und erhält somit das begehrte E-Kennzeichen für Elektrofahrzeuge. Mit der Kombination aus großer elektrischer Reichweite – beim Outlander sind es bis zu 54 Kilometer – und uneingeschränkter Alltagstauglichkeit bietet die Plug-in Hybridtechnik Elektrifizierung auf intelligente Art. Denn während das Fahrzeug im Stadtverkehr meist rein elektrisch und damit lokal emissionsfrei unterwegs ist, sorgt der Verbrennungsmotor für zuverlässigen Antrieb auch auf der Langstrecke. Zum neuen Modelljahr 2019 setzt der Outlander hier auf einen besonders effizienten 2,4-Liter-Benziner, der im Niedrig- und Teillastbetrieb im sparsamen Atkinson-Zyklus und im Hochlastbereich nach dem normalen Ottomotor-Prinzip arbeitet. Diese Kombination steigert Leistung und Effizienz gleichermaßen. Ebenfalls optimiert wurden der Elektromotor im Heck, der Generator und die Lithium-Ionen-Batterie. Die im Akku gespeicherte Energie kann dank der bidirektionalen Ladefähigkeit ins hauseigene Stromnetz zurückgespeist werden. So lässt sich der Outlander Plug-in Hybrid beispielsweise auch in die häusliche Stromversorgung einbinden. *NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) Messverfahren ECE R 101 Outlander Plug-in Hybrid Gesamtverbrauch: Stromverbrauch (kWh/100 km) kombiniert 14,8. Kraftstoffverbrauch (l/100 km) kombiniert 1,8. CO2-Emission (g/km) kombiniert 40. Effizienzklasse A+. Die tatsächlichen Werte zum Verbrauch elektrischer Energie/Kraftstoff bzw. zur Reichweite hängen ab von individueller Fahrweise, Straßen- und Verkehrsbedingungen, Außentemperatur, Klimaanlageneinsatz etc., dadurch kann sich die Reichweite reduzieren. Die Werte wurden entsprechend neuem WLTP-Testzyklus ermittelt und auf das bisherige Messverfahren NEFZ umgerechnet. Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren VO (EG) 715/2007, VO (EU) 2017/1151 (für Benzin- und Dieselfahrzeuge) bzw. ECE R 101 (für Elektro- und Hybridfahrzeuge) unter Berücksichtigung des in Übereinstimmung mit dieser Vorschrift festgelegten Fahrzeugleergewichts ermittelt. Zusätzliche Ausstattungen, Wetterbedingungen und Fahrweise können zu höheren als den angegebenen Verbrauchs- sowie CO2-Werten führen. **Quelle: European Alternative Fuels Observatory, www.eafo.eu vom 30.11.2016

Die Mitsubishi Motors Corporation ist der älteste Automobil-Serienhersteller Japans. Bereits 1917 fertigte das Unternehmen das serienfähige Modell A in Kobe, es wurde von einem 2,8-Liter-Vierzylinder mit 35 PS angetrieben. 1921 begann die Produktion von Leichtlastwagen, 1934 entstand der erste Personenwagen mit Allradantrieb und Dieselmotor, der PX 33. Mit dem Geländewagen Pajero, dessen Wettbewerbsversion zwölfmal die Rallye Paris-Dakar gewann, hat Mitsubishi Geschichte geschrieben. Auch im On-Road-Rallyesport konnte die Marke punkten und gehört mit fünf Titeln als Rallye-Weltmeister zu den erfolgreichsten Autoherstellern dieses Wettbewerbs. Heute ist das Ziel nachhaltiger Mobilität in die Unternehmensstatuten eingebettet. Mit dem Elektrofahrzeug Mitsubishi Electric Vehicle gelang der Schritt in die E-Mobility, der Outlander Plug-in Hybrid ist das erste SUV Plug-in Hybrid mit Allradantrieb.



Die Deutschland-Zentrale der MMD Automobile GmbH (MMDA), des deutschen Importeurs von Mitsubishi Fahrzeugen, ist seit Dezember 2017 in Friedberg angesiedelt. Das europäische Entwicklungs- und Designzentrum von MMC ist sesshaft in Trebur.



Im Jahre 1977 begann in Rüsselsheim die Auslieferung der ersten Fahrzeuge mit den drei Diamanten im Kühlergrill. In der mittlerweile 40-jährigen Firmengeschichte von Mitsubishi Motors in Deutschland wurden insgesamt mehr als 1,7 Millionen Fahrzeuge verkauft. Heute sind rund 500.000 zugelassene Mitsubishi Modelle auf deutschen Straßen unterwegs. Die Mitsubishi Modelle werden in Deutschland von Händlern an mehr als 600 Vertriebs- und Servicestandorten angeboten.



Seit Anfang 2014 gehört die MMD Automobile GmbH mehrheitlich zur Emil Frey Gruppe Deutschland.