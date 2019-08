Pressemitteilung BoxID: 762007 (MMD Automobile GmbH)

50 Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid-Fahrzeuge für Autovermieter Hertz



Hertz Deutschland flottet 50 Mitsubishi Outlander Plug-in Hybride ein







Technologie-Flaggschiff ab sofort bundesweit anmietbar





Ab sofort können Interessenten und Mietwagenbenutzer den Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid über die Autovermietung Hertz Deutschland buchen. 50 Plug-in Hybrid-Modelle sind bundesweit anmietbar.



„Der Outlander Plug-in Hybrid ist unser Technologieflaggschiff; mit ihm sind wir Marktführer im Segment der Plug-in Hybride in Deutschland. Die beeindruckenden Absatzzahlen in diesem Jahr zeigen, dass es ein großes Interesse an dieser Technologie gibt“, sagt Dr. Kolja Rebstock, Geschäftsführer Mitsubishi Motors in Deutschland. „Umso mehr freuen wir uns, mit Hertz einen Partner zu haben, der die Vorteile der Plug-in Hybridtechnologie für seine Kunden erkannt hat und den Outlander Plug-in Hybrid in seine Flotte aufnehmen wird. Wir sind sicher, dass diese Kooperation das Interesse an alternativen Antriebstechnologien weiter fördern wird.“



Seit 2006 setzt der Autovermieter konsequent auf Grün und baut seine Fahrzeugflotte kontinuierlich mit Hybrid- und Elektrofahrzeugen aus. Der Outlander PHEV wird in der Fullsize-Gruppe zu den regulären Raten angeboten. Hertz-Kunden können die Fahrzeuge direkt über die Webseite buchen.



„Die Hertz Autovermietung Deutschland freut sich ganz besonders, ihren Kunden den Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid als Einstieg in die Elektromobilität zur Verfügung zu stellen“, sagt Joachim Verheugen, Director Fleet Acquisition. „Der Outlander Plug-in Hybrid hat eine elektrische Reichweite von 54 Kilometern.“ Die beiden Elektromotoren sind gepaart mit einem Benzinmotor. „Dieser kann den Akku auch während der Fahrt jederzeit wieder aufladen“, sagt Verheugen. „So bietet der Outlander Plug-in Hybrid unseren Kunden die größtmögliche Reichweiten-Sicherheit in Kombination mit dem Erlebnis der zukunftsweisenden Elektromobilität. Natürlich kann er auch mittels Ladekabel geladen werden, um beispielsweise im Stadt- oder Pendlerbetrieb ständig 100 Prozent elektrisch zu fahren.“



NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) Messverfahren ECE R 101; Outlander Plug-in Hybrid



Gesamtverbrauch: Stromverbrauch (kWh/100 km) kombiniert 14,8. Kraftstoffverbrauch (l/100 km) kombiniert 1,8. CO2-Emission (g/km) kombiniert 40. Effizienzklasse A+.



Die tatsächlichen Werte zum Verbrauch elektrischer Energie/Kraftstoff bzw. zur Reichweite hängen ab von individueller Fahrweise, Straßen- und Verkehrsbedingungen, Außentemperatur, Klimaanlageneinsatz etc., dadurch kann sich die Reichweite reduzieren.



Die Werte wurden entsprechend neuem WLTP-Testzyklus ermittelt und auf das bisherige Messverfahren NEFZ umgerechnet.



Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren VO (EG) 715/2007, VO (EU) 2017/1151 (für Benzin- und Dieselfahrzeuge) bzw. ECE R 101 (für Elektro- und Hybridfahrzeuge) unter Berücksichtigung des in Übereinstimmung mit dieser Vorschrift festgelegten Fahrzeugleergewichts ermittelt.



Zusätzliche Ausstattungen, Wetterbedingungen und Fahrweise können zu höheren als den angegebenen Verbrauchs- sowie CO2-Werten führen.



Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG



Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und von anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Ein Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen aller in Deutschland angebotenen neuen Personenkraftfahrzeugmodelle ist unentgeltlich an jedem Verkaufsort in Deutschland erhältlich, an dem neue Personenkraftfahrzeuge ausgestellt oder angeboten werden.





Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (