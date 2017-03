Kulturministerin Spoorendonk: Skandinavische Einflüsse bereichern Kultur

Das Landestheater Schleswig-Holstein und das Nordkolleg veranstalten in den kommenden Tagen in Rendsburg die ersten nordischen/skandinavischen Theater- und Literaturtage. Unter dem Titel „NORD – Theater- und Literaturtage; 2017: FIN, DK, NOR“ finden unter anderem eine deutsche Erstaufführung eines finnischen Werkes, szenische Lesungen, Slams und eine Schülerveranstaltung statt. Bei der Eröffnung im Theater Rendsburg sagte Kulturministerin Anke Spoorendonk: „Als Kultur- wie Europaministerin liegt mir die Verbindung zwischen der deutschen und der skandinavischen Kultur ganz besonders am Herzen. Ich bin der Auffassung, dass wir aus einer noch engeren und intensiveren Zusammenarbeit mit den skandinavischen Ländern Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland viel lernen und gewinnen können. Diese Kooperation stellt für beide Seiten eine große Bereicherung in vielen Politikfeldern dar. Aus gutem Grund steht diesmal Finnland im Mittelpunkt, denn das Land feiert in diesem Jahr seine 100jährige Unabhängigkeit. Das ist Anlass für zahlreiche Veranstaltungen rund um den Globus. Das Rendsburger Festival stellt also ein Kulturevent im Veranstaltungsreigen zum Jubiläum Finnlands“, so die Ministerin.



Sie lobte auch die mustergültige Zusammenarbeit bei der Veranstaltungsreihe in Rendsburg. „Die Kooperation zwischen dem Nordkolleg, dem Landestheater, der Stadtbibliothek und dem Kommunalen Kino zeigt, wie ein Thema spartenübergreifend und somit in all seinen Facetten aufgegriffen und künstlerisch präsentiert werden kann. Dies ermöglicht eine ganzheitliche Sichtweise. Zugleich verspricht diese Art der Zusammenarbeit, dass unterschiedlichste Zielgruppen erreicht werden können. Das ist aus meiner Sicht ein Ideal-Fall von „best practice“, erklärte Spoorendonk.



Die Veranstaltungen im Rahmen der „NORD – Theater- und Literaturtage; 2017: FIN, DK, NOR“ laufen bis zum 5. März 2017 in Rendsburg im Landestheater und im Nord-kolleg.

