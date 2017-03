Innenminister nimmt an Gedenkveranstaltung in Beeskow teil

Potsdam – Innenminister Karl-Heinz Schröter nimmt heute Abend in Beeskow am Gottesdienst zum Gedenken an die zwei am Dienstag getöteten Polizeibeamten und die ermordete Bürgerin aus Müllrose (Landkreis Oder-Spree) teil (Stadtkirche Beeskow, 18.00 Uhr). Das teilte das Innenministerium heute in Potsdam mit.



In einem heute im Intranet der Polizei Brandenburg veröffentlichten Beitrag schreiben Schröter und Innenstaatssekretärin Katrin Lange: „In diesen Stunden trauern wir gemeinsam mit den Familien und Freunden unserer beiden Kollegen. Für Ihre Familien, für die Ehefrauen und Kinder, ist seit gestern nichts mehr wie es war. Sie haben ganz plötzlich und auf schreckliche Weise einen lieben Menschen verloren. Nichts was wir sagen oder tun, kann diesen Schmerz nun lindern. Es gibt schreckliche Situationen im Leben, da ist man im wahrsten Sinne des Wortes untröstlich. Beiden Familien gilt unser tief empfundenes Mitgefühl.“



Als sichtbares Zeichen der Verbundenheit mit der Brandenburger Polizei fahren seit heute bundesweit viele Streifenwagen mit Trauerflor. In Berlin wurden die Fahnen auf Anordnung der Senatsinnenverwaltung auf halbmast gesetzt. Bundesweit werden die Ereignisse in Brandenburg offenbar mit großer Anteilnahme verfolgt. Schon gestern verzeichnete die Facebook-Seite der Polizei Brandenburg über eine Million Zugriffe.



Unterdessen hat der Martin-Heinze-Fonds ein Spendenkonto zur Unterstützung der Hinterbliebenen eingerichtet. Der Fonds ist nach dem ersten Polizeibeamten des Landes benannt, der 1995 in Potsdam im Dienst getötet wurde. Innenminister Schröter ist Schirmherr des Martin-Heinze-Fonds. Nähere Informationen sind zu finden unter: www.martin-heinze-fonds-de .

