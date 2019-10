Pressemitteilung BoxID: 771018 (Milbank LLP)

Milbank berät Saal Digital-Aktionäre um Nordwind Capital zu Veräußerung ihrer Anteile und zu Rückbeteiligung

Die internationale Anwaltskanzlei Milbank LLP hat die Aktionäre der Saal Digital Gruppe um Nordwind Capital beim Verkauf der Saal Digital Gruppe an Ardian und im Zusammenhang mit einer substantiellen Rückbeteiligung bestimmter Verkäufer beraten. Der Verkauf erfolgte im Rahmen eines Auktionsprozesses und steht unter dem Vorbehalt der Kartellfreigabe.



Saal Digital mit Hauptsitz in Siegen betreibt eine der führenden Online-Plattformen für hochwertige Fotoprodukte für Endkunden in Europa. Mittlerweile ist das Unternehmen in 23 Auslandsmärkten erfolgreich tätig.



Ardian ist eine der weltweit führenden unabhängigen Investmentgesellschaften mit mehr als 610 Mitarbeitern an 15 Standorten in Europa, Süd- und Nordamerika und Asien. Das Unternehmen verwaltet Vermögenswerte in Höhe von rund 90 Milliarden US-Dollar in den Investmentbereichen Direct Funds, Funds of Funds, Infrastructure, Private Debt und Real Estate.



Das Milbank-Team um die Partner Dr. Rolf Füger und Dr. Sebastian Heim beriet die Verkäufer umfassend zu den gesellschafts-, steuer-, kartell- und finanzrechtlichen Aspekten der Transaktion.



Berater Verkäufer: Milbank LLP



Dr. Rolf Füger (Tax), Dr. Sebastian Heim (Corporate, gemeinsame Federführung, beide München), Dr. Thomas Ingenhoven (Finance, Frankfurt), Dr. Alexander Rinne (Antitrust, München), Patrick Droese, Dr. Sebastian Reiner-Pechtl, Alexandra Schäfer, Dr. Fritz Schuchmann (alle Corporate/M&A, München), Odilo Wallner (Finance, Frankfurt).

