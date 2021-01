Die beiden renommierten Transaktionsanwälte Barbara Mayer-Trautmann and Markus Muhs schließen sich Milbank LLP an und verstärken dort die Praxisgruppen Global Banking and Leveraged Finance (Barbara Mayer-Trautmann) und Global Corporate (Markus Muhs). Barbara Mayer-Trautmann und Markus Muhs treten der Sozietät als Partner bei und werden am Standort München ansässig sein.



Barbara Mayer-Trautmann, eine der führenden Anwälte im deutschen Finanzierungsmarkt, ist auf Leveraged-Finanzierungen für Large- und Mid-Cap Unternehmenskäufe, Infrastrukturfinanzierungen, allgemeine Unternehmenskredite für Investment Grade- und Sub-Investment Grade-Kreditnehmer sowie Restrukturierungen spezialisiert. Sie ist auch als englische Anwältin zugelassen und berät regelmäßig zu Finanzierungen nach englischem Recht.



Markus Muhs ist auf Private Equity-Transaktionen fokussiert, wobei ein besonderer Schwerpunkt seiner Tätigkeit auf deutschen und europäischen Transaktionen in den Bereichen Energie und Infrastruktur liegt. Darüber hinaus verfügt er über ausgeprägte Erfahrung in M&A-Transaktionen und Joint Ventures im Telekommunikations- und Technologiesektor.



Die von den beiden regelmäßig beratenen Mandanten umfassen führende Private Equity-Unternehmen wie EQT und KKR und prominente Unternehmen wie Siemens. Barbara Mayer-Trautmann berät auch führende Finanzinstitute wie J.P. Morgan und Citi und Debt Fonds wie HayFin und Barings. Markus Muhs war unter anderem auch für den Private Equity-Investor Partners Group sowie für globale Asset Manager und deutsche Pensionsfonds tätig.



„Barbara Mayer-Trautmann und Markus Muhs haben gemeinsam umfassende Erfahrung in deutschen und grenzüberschreitenden Corporate-Transaktionen, Finanzierungen und Restrukturierungen“, sagt Milbank Chairman Scott A. Edelman. „Es entsteht ein hohes Maß an Synergien — in Leveraged Finance, Energie und Infrastruktur und Private Equity, und das wird für die Mandanten unserer Sozietät von enormem Wert sein.“



„Mit Markus Muhs wird es uns gelingen, unsere etablierte Private Equity-Praxis auf Infrastrukturtransaktionen, einem der Kernbereiche unserer Sozietät weltweit, in Deutschland und Kontinentaleuropa auszudehnen. Dies schafft erhebliche Synergien zwischen unseren Büros und Praxisgruppen, von denen unsere Mandanten nicht nur in Deutschland, sondern weit darüber hinaus profitieren werden”, fügt der Global Head von Milbanks Corporate Group, Norbert Rieger, hinzu.



„Mit Barbara Mayer-Trautmann gewinnen wir eine Partnerin mit überwältigendem Vortrieb in Deal-Situation und einem herausragenden Sinn für Client Service. Sie verfügt über eine Fülle an Erfahrungen im gesamten Spektrum deutscher und internationaler Finanzierungstransaktionen. Der Fit ist einfach perfekt“, kommentiert Thomas Ingenhoven, Head of Banking and Leveraged Finance in Deutschland.



Die Aufnahme von Barbara Mayer-Trautmann und Markus Muhs ergänzt sich strategisch auch mit den Zugängen der renommierten M&A und Private Equity Anwälte Neil Whoriskey in New York, Lisa O’Neill und Andrej Wolf in London sowie Neeraj Budwani und Andrew Whan in Hong Kong; durch die Zugänge wird die Kapazität der Kanzlei für komplexe und grenzüberschreitende Transaktionen europaweit, in Asien und in den USA bestätigt und erweitert.



Nach ihrem Start im Jahr 2004 hat sich die deutsche Praxis von Milbank einen Ruf für herausragende Beratung in den Bereichen Private Equity, M&A, allgemeines Gesellschaftsrecht, Akquisitions- und allgemeine Finanzierungen, Steuern und Kartellrecht erworben. In den vergangenen Monaten hat Milbank in Deutschland in einer Reihe von prominenten Transaktionen namhafte Mandanten wie den biopharmazeutischen Ausrüster Sartorius AG, die digitale Automobilplattform AUTO1 Gruppe, die Otto Group und Private Equity-Investoren wie The Carlyle Group, Blackstone Group Inc. und CPPIB beraten.



Barbara Mayer-Trautmann und Markus Muhs kommen aus dem Münchener Büro von Clifford Chance, wo sie Partner im Bereich Finanzierung beziehungsweise Private Equity/M&A waren, und stoßen zusammen mit einem Team von weiteren neun spezialisierten Anwälten zu Milbank. Neben vielen weiteren Auszeichnungen ist Barbara Mayer-Trautmann kürzlich durch das Handelsblatt als eine der 100 einflussreichsten Frauen in Deutschland benannt worden und wird von JUVE als „Leading Name in Bank Lending and Acquisition Finance“ sowie von Chambers’ Global Guide in Band 1 der Kategorie „Banking & Finance – Germany“ geführt. Markus Muhs wird im JUVE Handbuch als ein führender Berater im Bereich Private Equity ausgezeichnet sowie als „highly regarded for M&A“ im Handbuch IFLR1000.

