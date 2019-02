Die Migros ruft im Namen von «Trek» das «Diamant 247 Bike mit Continental Riemenantrieb» zurück

14.02.19

Der Lieferant «Trek» hat die Migros informiert, dass bei dem betroffenen Bike, welches in den «SportXX-» und «Bike World»-Filialen erhältlich ist, bei der Fahrt der Riemen reissen kann. Dies kann zu einem Kontrollverlust und Unfall führen.



Vom Rückruf betroffen ist folgendes Produkt:







Name: Trek Diamant 247 (Damen- und Herren-Bike)



Farbe: schwarz



Produktnummer: 4901.794 und 4901.793



Verkaufspreis: 1249.00 Franken







Sollte das Bike einen Riemen der Marke «Continental» haben, besteht die Gefahr, dass dieser reissen kann. Als Folge davon kann es zu einem Kontrollverlust und Unfall kommen.



Die Migros bittet alle Kundinnen und Kunden, die Riemen ihrer Trek Bikes zu prüfen. Sollte der Riemen von der Marke «Gates» stammen, können sie das Bike bedenkenlos weiter benutzen. Sollte der Riemen von der Marke «Continental» sein, können die Kundinnen und Kunden das Bike in einer Filiale von «SportXX», oder «Bike World» zurückbringen. Der Riemen wird folglich kostenlos ersetzt. Auch im Zweifelsfall können sich Kundinnen und Kunden an eine «SportXX»-, oder «Bike World»-Filiale wenden.

