Die Migros ruft die Senf-Honig-Vinaigrette von Anna's Best zurück

Eine interne Kontrolle der Migros hat ergeben, dass teilweise die Anna’s Best Vinaigrette-Senf-Honig 350 ml mit falschem Inhalt ausgeliefert wurde. Statt einer Senf-Honig-Vinaigrette hat der Lieferant das Anna’s Best Thousand-Island-Dressing abgefüllt. Dieses Dressing enthält die allergenen Zutaten Senf und Joghurt. Die Zutat Joghurt ist auf den falsch abgefüllten Flaschen nicht deklariert. Da deshalb der Verzehr für Personen mit einer Milcheiweiss-Allergie oder einer Laktose-Intoleranz ein Gesundheitsrisiko darstellt, ruft die Migros das Produkt zurück.



Die falsch abgefüllten Produkte mit dem M-Data bis und mit „zu verkaufen bis: 27.07.17, mindestens haltbar bis: 06.08.17" waren seit dem 8. Juni 2017 in Migros-Supermärkten und auf LeShop.ch erhältlich.



Finden Sie nachfolgend die detaillierten Produktinformationen:



Anna’s Best Senf-Honig-Vinaigrette 350 ml, Artikelnummer 1306.404, Verkaufspreis 4.20 Franken, M-Data bis und mit „zu verkaufen bis: 27.07.17, mindestens haltbar bis: 06.08.17".



Da der Verzehr der betroffenen Sauce für Personen mit einer Milcheiweiss oder einer Laktose-Intoleranz ein Gesundheitsrisiko darstellt, ruft die Migros das Produkt zurück. Auch Senf-Allergiker sollen das Produkt nicht konsumieren. Alle anderen Personen können das Produkt ohne Bedenken zu sich nehmen. Kunden können die Artikel in alle Migros-Filialen zurückbringen und erhalten den Verkaufspreis zurückerstattet.





