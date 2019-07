Pressemitteilung BoxID: 761781 (Migros-Genossenschafts-Bund)

Die Migros ruft «Oball Shaker» Spielzeugrassel von Kids II zurück

Die Migros ruft aus Sicherheitsgründen die Spielzeugrassel «Oball Shaker» des Lieferanten Kids II zurück. In seltenen Fällen können Teile des Plastikgitters abbrechen. Somit besteht eine Erstickungsgefahr. Kundinnen und Kunden werden gebeten, das betroffene Produkte nicht mehr zu benutzen.



Vom Rückruf betroffen ist ausschliesslich der Artikel mit der aufgedruckten Chargennummer F2657.







Name: «Oball Shaker» Spielzeugrassel von Kids II



Artikelnummer: 7471.525



Chargennummer: F2657 (Die Nummer steht in der Mitte des Produktes)



Verkaufspreis: CHF 10.95







Das Produkt war schweizweit seit September 2017 in Migros-Filialen erhältlich.



Kunden, die das betroffene Produkt zu Hause haben, können dieses in ihre Migros-Filiale zurückbringen und erhalten den Verkaufspreis zurückerstattet.





Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (