Die Migros ruft Eccellenze d'Italia «Aglio, olio e peperoncino» von Gruppo Fini zurück

Im genannten Produkt können möglicherweise Glasteile enthalten sein. Kundinnen und Kunden werden gebeten, dieses Produkt nicht zu konsumieren. Kunden, die das betroffene Produkt zu Hause haben, können dieses in ihre Migros-Filiale zurückbringen und erhalten den Verkaufspreis zurückerstattet.



Vom Rückruf betroffen ist folgender Artikel:



Name: Eccellenze d’Italia «Aglio, olio e peperoncino»



Artikelnummer: 156058000000



Mindestens haltbar bis: 31.10.2020



Gewicht: 95 g



Verkaufspreis: CHF 3.60



Massnahme: Nicht konsumieren und in die Filiale zurückbringen







Die Migros bittet alle Kundinnen und Kunden das betroffene Produkt nicht zu konsumieren.



Eine Gesundheitsgefährdung beim Verzehr kann nicht ausgeschlossen werden.



Kunden, die das betroffene Produkt zu Hause haben, können dieses in ihre Migros-Filiale zurückbringen und erhalten den Verkaufspreis zurückerstattet.

