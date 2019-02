Die Migros ruft Alnatura Kinder Bircher Müsli zurück

20.02.19

Im Bircher Müsli können sich Teile von Apfelstielen befinden. Kundinnen und Kunden werden gebeten, das Produkt ihren Kindern nicht mehr zum Verzehr zu geben.



Vom Rückruf betroffen ist folgender Artikel:



Name: Alnatura Kinder Bircher Müsli

Artikelnummer: 5210.076.00000

Mindestens haltbar bis: 2.11.2019

Verkaufspreis: CHF 2.90

Gewicht: 250 g

Art der Gefahr: Kann Teile von Apfelstielen beinhalten

Massnahme: Nicht konsumieren, in die Filiale zurück bringen



Das Produkt wurde schweizweit über folgende Kanäle verkauft:





Migros-Filialen

Alnatura-Filialen

LeShop





Kunden, die das betroffene Produkt gekauft haben, können dieses in ihre Migros-Filiale, oder ihre Alnatura-Filiale zurückbringen und erhalten den Verkaufspreis zurückerstattet.



Weitere Informationen für Kunden:



M-Infoline: Tel. 0800 84 08 48

