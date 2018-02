Die Migros ist weltweit Spitzenreiterin beim Tierwohl

Die Migros zählt im Bereich der verantwortungsvollen Tierproduktion zu den besten Detailhändlern der Welt. Aufgrund ihrer vorbildlichen Leistungen konnte sie ihren Spitzenplatz im sogenannten Business Benchmark on Farm Animal Welfare (BBFAW) verteidigen. Die renommierte Auszeichnung wird jährlich von internationalen Tierschutzorganisationen vergeben und beurteilt rund 40 Detailhändler und 70 Lebensmittelunternehmen weltweit.



Mit ihrem grossen Engagement im Bereich Tierwohl hat die Migros die Durchschnittswerte der anderen Detailhändler weit übertroffen und Spitzenresultate bei allen definierten Kriterien erzielt. Insgesamt findet sich die Migros mit lediglich vier weiteren Unternehmen weltweit in der besten Gruppe des BBFAW. Die Migros stellt denn auch seit Jahren überdurchschnittlich hohe Anforderungen an ihre Lieferanten. Wenn immer möglich wird bei Fleisch, Milchprodukten und Eiern auf Schweizer Herkunft geachtet. Mit eigenen Labels wie TerraSuisse und Migros-Bio demonstriert die Migros ihre hohen Ansprüche.







Auch bei Importprodukten aus dem Ausland hat sich die Migros zum Ziel gesetzt, bis Ende 2020 die Schweizer Tierwohlstandards durchzusetzen. Beim gesamten frischen Kaninchen-, Truten- und Pouletfleisch konnte sie die Anforderungen beispielsweise bereits umsetzen. Die Jury des BBFAW lobt die genannten Anstrengungen. «Die Migros arbeitet hart daran, dass alle ihre Lieferanten weltweit über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg tierfreundliche Standards analog der Schweiz einhalten», so Nicky Amos, Geschäftsführerin des BBFAW.







Der BBFAW wird von den internationalen Tierschutzorganisationen «Compassion in World Farming» und «The World Society for the Protection of Animals (WSPA)» durchgeführt. Der Benchmark bewertet insgesamt 99 führende Unternehmen aus dem Lebensmittelbereich in den Kategorien Commitment des Managements, Führung, Innovation, Wirkung und Reporting.







Mehr Infos zum Business Benchmark on Farm Animal Welfare (BBFAW): www.bbfaw.com

