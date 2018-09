Vernetzte Pkw-Reifen: MICHELIN Track Connect gewinnt Car Connectivity Award

21.09.18

Lob für Innovationskraft: MICHELIN Track Connect, die erste voll vernetzte Lösung für die Reifenüberwachung, erhält den diesjährigen Car Connectivity Award. „Die Auszeichnung für MICHELIN Track Connect ist ein weiterer Beleg dafür, dass maßgeschneiderte digitale Anwendungen in der Branche stark gefragt sind und eine große Zukunft vor sich haben“, betonte Christoph Kost, Marketing Manager B2C Europe North Passenger Car Tyres, UHP-Segment, bei Michelin, im Rahmen der Preisverleihung am 20. September in Stuttgart.



MICHELIN Track Connect richtet sich speziell an sportlich ambitionierte Fahrer, die maximale Performance bei schnellen Runden auf Track Days und abgesperrter Rennstrecke wünschen. Die digitale Anwendung sammelt über im Reifen integrierte Sensoren Temperatur- und Luftdruckdaten. Diese werden mit bereits im Vorfeld eingegebenen Werten zu Rennstrecke, Straßen- und Witterungsverhältnissen kontinuierlich abgeglichen und signalisieren dem Fahrer bei Bedarf die Anpassung des Luftdrucks, um seine Performance noch weiter zu steigern. Die vielseitige, über das Smartphone ansteuerbare Anwendung steht erstmals in dem High-Performance-Reifen MICHELIN Pilot Sport Cup 2 zur Verfügung und wird auch für weitere MICHELIN Reifendimensionen auf den Markt kommen.



auto motor und sport ermittelte bereits zum fünften Mal per Leserwahl den Preisträger für die beste Konnektivitätslösung der Automobilbranche. Insgesamt 10.500 Teilnehmer gaben ihr Votum zu wegweisenden Innovationen der Branche ab. Sie konnten in elf Kategorien von der Telefon-Integration bis zum Connected E-Car ihre Stimme abgeben.

