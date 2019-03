Michelin Reifen auf der Straße und in der Luft für viele Meilen gut

01.03.19

Reifen von Michelin sind bekannt für ihre hohe Laufleistung auf der Straße und ab März sammeln sie auch viele Meilen in der Luft. Die Partnerschaft mit Miles & More, Europas größtem Vielflieger- und Prämienprogramm, bringt beim Kauf von Michelin-Reifen ab März reichlich Meilen auf das Vielfliegerkonto: Pro Euro für einen Reifen werden bis zu acht Prämienmeilen gutgeschrieben. Mitmachen kann jeder Miles & More Teilnehmer, die Meilen werden entweder direkt beim Kauf gutgeschrieben oder im Nachgang per Fotogutschrift in der Miles & More App.



So viele Meilen werden gutgeschrieben

Abhängig von der Felgengröße der gekauften Pkw-Reifen von Michelin können pro Euro folgende Prämienmeilen gutgeschrieben werden: Bis zur Felgengröße 15 Zoll eine Meile pro Euro, für 16 und 17 Zoll sind es schon zwei Meilen pro Euro. Ab der Felgengröße 18 Zoll sind es sogar vier Meilen pro Euro. Zum Start der Partnerschaft werden zwischen dem 1. März und 31. Mai 2019 bei Größen von 18 Zoll und größer sogar acht Meilen pro Euro gutgeschrieben. Teilnahmebedingungen und Konditionen unter www.miles-and-more.com/michelin

