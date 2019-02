Großer Sommerreifentest Auto Zeitung: Michelin Primacy 4 ist "sehr empfehlenswert"

27.02.19

Spitzenergebnis für Michelin im großen Sommerreifentest der Auto Zeitung (Ausgabe 6/2019): Der Michelin Primacy 4 überzeugt in allen 13 Disziplinen und erzielt damit das Prädikat „sehr empfehlenswert“ sowie den zweiten Platz in der Gesamtwertung. Dank dem Bestwert beim Rollwiderstand zeichneten die Tester den Michelin Primacy 4 zudem als „besten Spritsparer“ im Wettbewerbsumfeld aus. Getestet wurden insgesamt neun aktuelle Sommerreifen in der verbreiteten Dimension 235/45 R18. Als Testfahrzeug diente ein Skoda Superb Kombi, auf dem der Michelin Primacy 4 im Trockenhandling mit der zweitbesten Zeit und auf der Kreisbahn im Nassen als Sieger abschnitt. Fazit der Fachleute: „Gut im Regen, sehr gut im Trockenen und der beste Spritsparer: Michelin Primacy 4.“ Michelin bietet den Primacy 4 in insgesamt 115 Dimensionen zwischen 15 und 19 Zoll Felgendurchmesser an.



Topleistung bis an die Verschleißgrenze

Das Ergebnis im Sommerreifentest der Auto Zeitung ist ein weiterer Beleg für die erfolgreiche Michelin Total Performance Strategie: Diese zielt darauf ab, stets alle Leistungsmerkmale eines Reifens zu verbessern. Dies gilt gleichermaßen für die Entwicklung aller Serienprodukte wie für den Motorsport. Darüber hinaus bieten Michelin Reifen über die gesamte Lebensdauer hohe Sicherheitsreserven und Topleistung bis an die Verschleißgrenze.

