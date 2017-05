Erfolgreiche Premiere für neue MICHELIN Enduro Reifen beim Grand Prix von Italien

Erfolgreiche Feuerprobe für die neue MICHELIN Enduro Reifenserie: Bei der FIM-Enduro-Weltmeisterschaft in Spoleto, Italien, sicherte sich das Team Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing den dritten Platz auf dem Podium und bescherte den neuen MICHELIN Enduroreifen ein hervorragendes Wettkampfdebüt. Die in Zusammenarbeit mit Profifahrern wie Mathias Bellino, Julien Gauthier und Emmanuel Albepart entwickelten Spezialpneus für raues Gelände sind ab Anfang September in den Ausführungen „Medium“ und „Hard“ für das Vorderrad sowie „Medium“ für das Hinterrad verfügbar.



„Es ist großartig, hier die neuen MICHELIN Enduro Reifen vorzustellen. Sowohl Profis als auch Fans haben hierauf bereits sehnsüchtig gewartet“, sagte Piero Taramasso, Manager des MICHELIN Motorsport-Zweirad-Programms. Die Form der Profilblöcke, das Profilmuster und die unterschiedlichen Gummimischungen signalisieren deutlich, dass es sich bei dem MICHELIN Enduro um einen komplett neu entwickelten Reifen handelt. „Unsere Ingenieure haben in den vergangenen vier Jahren intensiv an den unterschiedlichen Zusammensetzungen und der Reifenkonstruktion gearbeitet. Dabei sind die neuesten MICHELIN Technologien und Innovationen eingeflossen.“



Die MICHELIN Enduro Medium und Hard Reifen sorgen sowohl auf trockenem als auch nassem Untergrund für ausgezeichneten Grip und verfügen darüber hinaus über eine besonders hohe Lebensdauer. Von der hervorragenden Performance profitieren Partnerteams in den unterschiedlichsten Meisterschaften. Für Enduro-Fans bietet der Reifen dank der hohen Sicherheitsreserven noch mehr Spaß am Sport.



Profis sind begeistert

Pascal Rauchenecker vom Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing belegte beim Enduro Grand Prix von Italien mit dem neuen MICHELIN Enduro auf Anhieb den dritten Platz. „Der neue MICHELIN Enduro Medium Hinterreifen ist ein großer Schritt vorwärts“, lautet sein Fazit. „Besonders auf rutschigem und felsigem Untergrund gibt dir der Reifen mehr Grip und Traktion. Du kannst viel besser Gas geben, da dir der Reifen die Stabilität und das Feedback gibt, um dich dorthin zu bringen, wo du hinwillst.“



Antti Hellsten vom Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing ergänzt: „Der neue MICHELIN Enduro Medium bietet besonders viel Komfort und Flexibilität, wodurch Heckstöße hervorragend abgefedert werden.“

Michelin Reiseverlag - Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA

Der weltweit agierende Reifenhersteller Michelin beschäftigt 111.700 Mitarbeiter und besitzt Vertriebsorganisationen in 171 Ländern. Angespornt von der Vision einer umweltverträglichen Mobilität entwickelt, produziert und verkauft das Unternehmen Reifen für nahezu alle Fahrzeugarten, wie Flugzeuge, Automobile, Fahrräder, Erdbewegungsmaschinen, Ackerschlepper, Lastkraftwagen und Motorräder. Produziert wird in 68 Werken in 17 Ländern auf 5 Kontinenten. Um seine anspruchsvollen Produkte und Technologien permanent weiterzuentwickeln, besitzt Michelin Versuchs- und Entwicklungszentren in Europa, den USA und Japan. Über das Kerngeschäft hinaus ist Michelin als Herausgeber von Reise-, Hotel- und Restaurantführern sowie Land- und Straßenkarten weltweit bekannt und bietet unter www.ViaMichelin.de eine Internetplattform für die persönliche Routen- und Reiseplanung. Michelin Lifestyle Limited (MLL) ergänzt die breite Produktpalette rund um die Mobilität mit innovativem Zubehör. Die hohe Qualität der MICHELIN Produkte belegen auch die zahlreichen Auszeichnungen.

