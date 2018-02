ADAC Sommerreifentest: MICHELIN Primacy 3 sichert Testsieg

op-Platzierung für den MICHELIN Primacy 3: Der Premiumreifen von Michelin erringt im aktuellen Sommerreifentest des ADAC unter 16 geprüften Fabrikaten den ersten Platz und erzielt mit der Gesamtnote 2,1 das beste vergebene Testprädikat „gut“ (ADAC Motorwelt, Heft 3/2018). Geprüft wurde die Dimension 205/55 R16V. „Sehr ausgewogen mit Bestnote beim Verschleiß, besonders gut auf trockener Fahrbahn“, so das Fazit der Experten. Mit dem MICHELIN Primacy 4 ist seit Januar bereits die nächste Generation der bewährten MICHELIN Primacy Serie auf dem Markt.



Im Test überzeugt der MICHELIN Reifen auf trockener und nasser Fahrbahn und im Prüfpunkt Verschleiß mit einem hervorragenden Ergebnis: Als einziger Reifen im Test sichert sich der MICHELIN Primacy 3 hier die Bewertung 1,0 und damit die Top-Note „sehr gut“. Für den Test untersuchte der ADAC die Laufleistung jedes Reifens auf rund 15.000 Kilometern, wovon rund 60 Prozent auf der Landstraße und rund 40 Prozent auf der Autobahn absolviert wurden. Als Testfahrzeug diente dem ADAC ein VW Golf VII 2.0 TDI mit halber Zuladung. Ergebnis: Der Testsieger Michelin Primacy 3 fährt hochgerechnet mit mehr als 45.000 Kilometern fast 20.000 Kilometer weiter als ein mit „ausreichend“ bewerteter Konkurrenzreifen. Darüber hinaus schneidet der MICHELIN Primacy 3 in puncto Kraftstoffverbrauch mit der Note 1,9 ebenfalls gut ab.



Top-Leistung bis an die Verschleißgrenze



Das hervorragende Ergebnis im ADAC Härtetest ist ein weiteres Beispiel für die MICHELIN Total Performance Strategie. Diese zielt darauf ab, stets alle Leistungsmerkmale zu verbessern und in einem Reifen zu vereinen. Dies gilt gleichermaßen für die Entwicklung aller Serienprodukte wie für den Motorsport. Darüber hinaus bieten MICHELIN Reifen über die gesamte Lebensdauer hohe Sicherheitsreserven und Top-Leistung bis an die Verschleißgrenze.



MICHELIN Primacy 4 bereits im Handel



Mit dem MICHELIN Primacy 4 präsentiert Michelin bereits den Nachfolger des Testsiegers: Der MICHELIN Primacy 4 zeichnet sich durch ein Höchstmaß an Sicherheit und hervorragende Eigenschaften auf nasser Straße sowie eine nochmals optimierte Laufleistung aus. Dank neuester Gummimischungen und einer auf maximalen Grip hin ausgelegten Lauffläche mit verbesserter Wasserableitung erreicht der neue MICHELIN Primacy 4 exzellente Bremswerte auf nasser Straße. Gleichzeitig verfügt er über eine besonders hohe Langlebigkeit. Die auf einen geringen Rollwiderstand hin optimierte Lauffläche trägt zudem zu einem effizienteren Kraftstoffverbrauch bei.



Der MICHELIN Primacy 4 ist seit Januar 2018 in 64 Dimensionen für 15- bis 18-Zoll-Räder auf dem Markt und löst den erfolgreichen MICHELIN Primacy 3 ab.

