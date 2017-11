Mit Hypnose-CDs die Lebensqualität steigern

H - Hypnose zum Downloaden



Hypnose ist ein wissenschaftlich anerkannter Weg, um die Seele von Blockaden und Fehlprogrammierungen zu befreien. Im Laufe des Lebens kann es passieren, dass der Mensch Traumata erfährt, tiefe Verletzungen der Seele, die verdrängt und unbehandelt zu inneren Problemen heranwachsen können, die sich von der Psyche auch auf den organischen Bereich des Körpers niederschlagen können. Doch nicht nur im psychosomatischen Bereich, der nur durch professionelle Therapie behandelt werden sollte, stellt die Hypnose einen heilsamen Lösungsansatz dar.



Selbstheilung durch Hypnose-Download



Eine Hypnose-CD, ein Hypnose-MP3, oder ein Hypnose-Download können immer und überall angewendet werden. Dazu braucht man noch nicht einmal sein Haus zu verlassen, die berühmte Couch, auf die man sich zu legen hat, ist die eigene. In dieser vertrauten Umgebung entsteht in völliger Sicherheit ein Raum des inneren Friedens. Hier ist es möglich, abzuschalten und das Unterbewusstsein neu zu programmieren. Denn was auch immer man an Ballast mitschleppt, seien es unliebsame Angewohnheiten, unbefriedigende innere Einstellungen oder Suchtprobleme, ein Hypnose-MP3 kann gefühlte Wunder wirken. Das besonders Wertvolle daran: Man heilt sich selbst unter professioneller Anleitung.



Schlechte Angewohnheiten umprogrammieren



Jeder hat sein Päckchen zu tragen, doch manche dieser Lasten wiegen schwerer als andere, sind zudem unnötig und schaden der physischen und psychischen Gesundheit. Eine Steigerung der Lebensqualität, indem unliebsame Angewohnheiten abgelegt werden, ist auf mehreren Ebenen ein großer Gewinn: Die schlechte Angewohnheit ist verschwunden, dadurch hat die Lebensfreude zugenommen und die eigene Psyche hat sich selbst befreit.



Um schlechte Angewohnheiten, wie Rauchen, übertriebenen Alkoholkonsum oder ungesunde Essgewohnheiten abzulegen, sollte man die Hypnose-CD natürlich mehrfach anhören. Auch das Unterbewusstsein lernt durch Wiederholungen. Wesentlich ist weiters, einen Zustand des Vertauens und der Entspannung herzustellen, damit die Wirkung der Hypnose gewährleistet ist.



Selbstbewusstein und Erfolg steigern



Wer sich selbst nicht schätzt, strahlt das auch auf andere aus. Um ein sicheres Auftreten und eine authentische Lebensführung zu erreichen, ist es notwendig, sich selbst von inneren Blockaden zu reinigen. Nun ist der "Boden bereitet", um die Saat neuen Erfolges zu pflanzen. Dazu ist eine positive Diktion erforderlich. Diese positiven Ausdrucksformen, die von der Seele verstanden werden, nennt man Affirmationen. Mit ihrer Hilfe lernt das Unterbewusstsein nicht nur, diese eine positive Meldung zu speichern, es wird auch automatisch darauf vorbereitet, Positives in anderen Bereichen zu akzeptieren.



Aus den Neurowissenschaften ist ein Prinzip bekannt: "Systems that wire together, fire together". Diese, vom berühmten kanadischen Psychologen Donald O. Hebb aufgestellte Theorie besagt, dass Netzwerke, die zusammenhängen, sich gegenseitig stärken. Wer also in seinem Unterbewusstsein Sätze wie "Ich bin glücklich", oder "Ich bin erfolgreich" speichert, der wird nicht nur diese Aussagen bestätigt finden, sondern automatisch auch einen verbesserten Gesundheitszustand und mehr Selbstsicherheit in allen Bereichen erfahren. Es ist so, als würde sich die positive Saat ganz von allein vermehren. Doch natürlich heißt es auch hier: Dranbleiben. Denn wer sich zurücklehnt und nichts zur persönlichen Weiterentwicklung tut, kann wieder in die alten, negativen Muster zurückfallen.



H wie Hypnose



Das große H ist nicht nur das chemische Zeichen für Wasserstoff, sondern auch das Synonym für Hypnose. Ebenso wie der Wasserstoff ein sehr wichtiges Element darstellt, kann Hypnose zu einem Heilmittel für die Seele werden. Die Anwendungsbereiche sind nahezu unerschöpflich, denn alles, was das menschliche Leben bereichert, kann dadurch erreicht werden. Materielle Verbesserung, sportliche Leistung oder Burn-Out- Prävention sind nur einige der vielen Möglichkeiten, die mit einer Hypnose-CD erreicht werden können. Warum also Kosten und Mühen eines Coachings auf sich nehmen, wenn ein Hypnose-MP3-Download denselben Effekt haben kann? Viel Freude!

