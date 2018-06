nju by xLaeta - Mibelle Group lanciert Beauty-Linie mit deutschem YouTube-Star

Die Mibelle Group schliesst sich zusammen mit der erfolgreichen deutschen Influencerin xLaeta und launcht das gemeinsame Beautylabel nju. Das Sortiment für Haarpflege besteht aus einer Basislinie und einer Limited Edition. Die fröhlich verspielten Produkte sind von xLaeta inspiriert sowie mitentwickelt. nju ist erstmals ab Mitte Juli bei dm in Deutschland und Österreich und ab Oktober auch in der Schweiz bei Migros erhältlich.



Die Mibelle Group baut Ihr Markensortiment aus und lanciert zusammen mit der deutschen YouTuberin xLaeta das Beautylabel nju. Die Marke verkörpert das Lebensgefühl der beliebten Influencerin und vieler jungen Frauen und Mädchen, die ihr Leben geniessen und immer wieder neu entdecken. Das Haarpflegesortiment bestehend aus der Basislinie „sparkle on nju roses“ und der Limited Edition „inspire with nju cocos“. Sämtliche Produkte sind vegan, dermatologisch geprüft und ohne Silikone – und natürlich angereichert mit ganz viel Glitter, Glanz und kleinen Überraschungen à la xLaeta. Ab Mitte Juli ist nju offiziell bei dm in Deutschland und Österreich erhältlich. In der Schweiz gibt es die Produkte ab Oktober in allen grösseren Migros-Filialen zu kaufen.



Ein grosser Traum wird wahr



Lange, blonde Haare, dazu eine Vorliebe für Rosen und alles, was glitzert und glänzt: Das ist Julia, besser bekannt als xLaeta. Die 22-jährige YouTuberin aus Köln zählt seit fünf Jahren dank über einer Million Followern zu den festen Größen der deutschsprachigen Social-Media-Welt. Die beauty- und modeaffine Studentin freut sich riesig, ihren Fans mit einer eigenen Produktlinie noch ein Stück näher zu kommen: „Mit nju geht ein grosser Traum von mir in Erfüllung!“.



Wie ihr Pseudonym xLaeta (laeta - lat. die Fröhliche – mit einem vorangestellten x), ist auch der Markenname nju eine für Screen-Agers typische Wortschöpfung und setzt sich zusammen aus dem englischen „new“ und Julia.







Von der Mibelle Group entwickelt







Markenbesitzerin und Entwicklerin von nju ist die Mibelle Group. Das Migros-Unternehmen ist seit 60 Jahren spezialisiert auf die Produktion und Vermarktung von Kosmetik-Eigenmarken für den Grosshandel sowie Exklusivmarken. Durch die Zusammenarbeit mit xLaeta greift die Mibelle Group einen grossen Trend auf: „nju wurde eigens für eine neue Generation kreiert, die mit einer Marke und deren Botschafterin emotional und ganz persönlich verbunden sein möchte“, erleutert Andrea Gloor, Brandmanagerin bei Mibelle Group „und genau dafür steht xLaeta.“







Weitere Informationen über nju und xLaeta sind auf // http://r3.newsbox.ch/d1181/sh/rd5859/p4708/c642/www.be-nju.com www.be-nju.com zu finden.

Mibelle AG

Mibelle Group ist der gemeinsame Markenname für die Migros-Unternehmen Mibelle AG in Buchs, Mifa AG in Frenkendorf, die in Grossbritannien ansässige Mibelle Ltd. und Ondal France S.A.R.L. in Frankreich.



Als Vollservice-Anbieterin für die Produktion von Eigenmarken bearbeitet die Mibelle Group die drei Geschäftsfelder Personal Care, Home Care und Nutrition. Mit dem Geschäftsfeld Mibelle Group Brands engagiert sie sich ausserdem in der Entwicklung und Führung von Exklusivmarken im Kosmetikbereich. Mibelle Group Biochemistry ist als eigenständig operierendes Geschäftsfeld auf die Forschung und Entwicklung von Wirkstoffen für kosmetische Anwendungen spezialisiert und geniesst in der Kosmetik-industrie weltweit einen hervorragenden Ruf.



Die Mibelle Group ist die Nummer drei auf dem europäischen Markt der Eigenmarkenhersteller. Die Gruppe beschäftigt rund 1200 Mitarbeitende und erzielt einen Jahresumsatz in der Grössenordnung von EUR 450 Mio. und ist Teil der M-Industrie.











Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren