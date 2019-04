Pressemitteilung BoxID: 746911 (Gropius Passagen)

Wechsel an der Spitze nach erfolgreichem Umbau: Alexander Ullrich ist neuer Centermanager der Gropius Passagen

Derselbe Bezirk, anderes Center, neue Herausforderungen: Nach seiner Zeit als Centermanager der Neukölln Arcaden übernimmt Alexander Ullrich ab sofort die Leitung des Management-Teams der Gropius Passagen und übergibt seinen bisherigen Arbeitsplatz an der Karl-Marx-Straße an die neue Centermanagerin Daria Grodecki.



"Das ist eine Herausforderung, aber ich freue mich riesig auf die Arbeit in den neuen Gropius Passagen", sagt Alexander Ullrich, der neue Centermanager des größten Berliner Shoppingcenters. "Es wird auch zukünftig darum gehen, an der erfolgreichen Positionierung der Gropius Passagen als Hotspot im Süden Berlins für Fashion und Lifestyle, aber auch für Entertainment und eine unterhaltsame Abendgestaltung zu arbeiten."



Der bisherige Centermanager der Gropius Passagen, Volker Ahlefeld, der den langjährigen Umbau begleitet und zum Abschluss gebracht hat, übernimmt ab jetzt das Management der Spandau Arcaden.



Sowohl die Gropius Passagen als auch die Spandau Arcaden und die Neukölln Arcaden gehören zum Management-Portfolio von Unibail-Rodamco-Westfield, zu dem allein in Deutschland 26 Center gehören. Daria Grodecki, Volker Ahlefeld und Alexander Ullrich wechseln also innerhalb der Gruppe und bleiben ihrem Arbeitgeber erhalten.



Die neuen Gropius Passagen wollen unter der Leitung von Alexander Ullrich mit dem UCI Luxe ‒ einem der modernsten Kinos Berlins ‒ im Haus und den im letzten Jahr eröffneten "Gropius Küchen" zum neuen Hotspot für die Abendgestaltung im Süden Berlins avancieren. Das völlig neue Konzept bietet einen abwechslungsreichen und für ein Shoppingcenter ungewöhnlich hochwertigen Gastronomie-Mix mit einzigartigem Ambiente und integrierter Bühne für Entertainment von der Lesung bis zum Konzert.



