Ems-Überführung der Norwegian Joy

Das neue Kreuzfahrtschiff der amerikanischen Reederei Norwegian Cruise Line, die Norwegian Joy, wird voraussichtlich am Sonntag, den 26. März 2017 Papenburg verlassen und auf der Ems nach Eemshaven (Niederlande) überführt. Die Ankunft in Eemshaven ist am Montagabend geplant. Anschließend wird das Schiff zu einer kurzen Einstellungsfahrt auf der Außenems starten. Später wird das Schiff für mehrere Tage die technische und nautische Erprobung auf der Nordsee absolvieren.



Die Passage der Norwegian Joy über die Ems wird mit Unterstützung des Emssperrwerkes erfolgen. Die Dauer der Passage wird möglichst kurz gehalten. Weitere Informationen zur Funktion und zum Betrieb des Sperrwerkes unter www.nlwkn.niedersachsen.de



Für die Emspassage gilt folgender Zeitplan, der sich entsprechend der Wetter- und Tidebedingungen kurzfristig verschieben kann:



Sonntag, 26. März 2017



ca. 20:30 Uhr Schiff in Warteposition (Papenburg)

ca. 21:00 Uhr Passieren der Dockschleuse (Papenburg)



Montag, 27. März 2017



ca. 01:45 Uhr Passieren der Weener Brücke (Weener)

ca. 04:00 Uhr Passieren der Jann-Berghaus-Brücke (Leer)

ca. 08.30 Uhr Ankunft Emssperrwerk (Gandersum)



ca. 12:45 Uhr Passieren Emssperrwerk



!! Alle Angaben sind vorbehaltlich der Wind- und Wetterlage, der Wasserstände und somit ohne Gewähr. Zeitverschiebungen sind kurzfristig möglich!!



Die Überführung des Schiffes wird erneut vom Team der Lotsenbrüderschaft Emden durchgeführt. Die Emslotsen haben auch in den Vorjahren die Schiffe der MEYER WERFT überführt. Das gesamte Überführungsteam trainierte dieses Manöver am computergesteuerten Simulator in Wageningen (Niederlande), um so noch besser vorbereitet zu sein.



Die Norwegian Joy wird die Emsfahrt in Richtung Nordsee wieder rückwärts zurücklegen. Diese Art der Überführung hat sich aufgrund der besseren Manövrierfähigkeit bewährt. Die Überführung bewältigt das Schiff mit Unterstützung zweier Schlepper.



Das 168.750 BRZ große Kreuzfahrtschiff gehört zu den größten in Deutschland gebauten Kreuzfahrtschiffen und wird ca. 4200 Passagiere aufnehmen. Nachdem die technische und nautische See-Erprobung auf der Nordsee erfolgt ist, wird das Schiff am 27. April an die Reederei übergeben und nach Asien überführt. Wo es für den wachsenden Chinesischen Kreuzfahrtmarkt eingesetzt wird.



Auf der MEYER WERFT geht die Arbeit an weiteren Schiffen unterdessen mit Hochdruck weiter: Im Baudock II der Werft wird bereits an der World Dream für die asiatische Reederei Dream Cruises (Hong Kong) gearbeitet, dass im Herbst 2017 fertig gestellt wird.

