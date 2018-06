Smartes Ladesystem ebnet den Weg für urbane E-Mobilität

Für seine modulare Lösung zum Aufbau neuer Ladepunkte für E-Autos wurde das Startup ChargeX mit dem Gesamtpreis des IQ Innovationspreis Mitteldeutschland 2018 ausgezeichnet. Das junge Gründerteam ist seit März 2018 Teil des „Volkswagen Future Mobility Incubators“ in der Gläsernen Manufaktur in Dresden. Es erhielt die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung sowie den mit weiteren 7.500 Euro dotierten Clusterpreis Automotive am Donnerstagabend bei der von der Metropolregion Mitteldeutschland veranstalteten Preisverleihung in Gera.



„Die Innovation von ChargeX adressiert eine der wichtigsten Vorrausetzungen für die Massentauglichkeit der E-Mobilität: den kostengünstigen und bedarfsgerechten Aufbau einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur. Dank der modularen und intelligenten Lademanagement-Lösung können zukünftig neue Ladepunkte in Tiefgaragen und auf Flottenparkplätzen ohne aufwändige Genehmigungen und zu günstigen Kosten realisiert werden“, begründet Jörn-Heinrich Tobaben, Geschäftsführer der Metropolregion Mitteldeutschland Management GmbH, die Entscheidung der Jury.



Der Gesamtpreis des IQ Innovationspreis Mitteldeutschland wird traditionell gemeinsam von den Industrie- und Handelskammern aus Halle-Dessau, Leipzig und Ostthüringen gesponsert. Das Preisgeld beträgt 15.000 Euro. Neben der Auszeichnung wurden im Rahmen der Preisverleihung fünf Clustersieger sowie die Gewinner der lokalen IQ-Wettbewerbe Halle (Saale), Leipzig und Magdeburg präsentiert. Diese sind im Einzelnen:





Cluster Automotive: ChargeX GbR, Dresden/München

Cluster Chemie/Kunststoffe: Trionplas Technologies GmbH, Leipzig

Cluster Energie/Umwelt/Solarwirtschaft: Airprofile GmbH, Kassel

Cluster Informationstechnologie: Telescrop, Dielsdorf (Thüringen)

Cluster Life Sciences: TU Dresden (ZIK-B-Cube/denovoMatrix)

IQ Innovationspreis Leipzig: Trionplas Technologies GmbH

IQ Innovationspreis Halle: Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

IQ Innovationspreis Magdeburg: neotiv GmbH





Zusätzlich zu den Preisgeldern von insgesamt 70.000 EUR erhalten alle Gewinner eine einjährige Mitgliedschaft in der Europäischen Metropolregion Mitteldeutschland.



Der IQ Innovationspreis Mitteldeutschland wird von der Europäischen Metropolregion Mitteldeutschland und ihren Partnern in Leipzig, Halle (Saale) und Magdeburg ausgelobt. Der länderübergreifende Wettbewerb fördert neuartige, marktfähige Produkte, Verfahren und Dienstleistungen zur Steigerung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit in der Region. In der Europäischen Metropolregion Mitteldeutschland engagieren sich strukturbestimmende Unternehmen, Städte und Landkreise, Kammern und Verbände sowie Hochschulen und Forschungseinrichtungen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mit dem gemeinsamen Ziel einer nachhaltigen Entwicklung und Vermarktung der traditionsreichen Wirtschafts-, Wissenschafts- und Kulturregion Mitteldeutschland.



Zum Hintergrund der ausgezeichneten Innovation:

Eine flächendeckende Ladeinfrastruktur gehört zu den kritischen Erfolgsfaktoren der E-Mobilität. Doch bislang ist der Aufbau neuer Ladepunkte aufgrund der komplexen Elektroinstallation und Erweiterung des Netzanschlusses aufwendig und teuer. Gleichzeitig werden vorhandene Ladepunkte trotz Lademanagement meist nicht effizient genutzt, sondern oft durch bereits geladene Fahrzeuge blockiert. Dagegen will das Startup ChargeX mit seiner modularen Ladelösung kostengünstige E-Mobilität am Arbeitsplatz und zu Hause realisieren. Die Innovation funktioniert wie eine intelligente Mehrfachsteckdose. Mittels des „Plug&Play“-Adaptersystems kann eine 22kW-Wallbox modular um bis zu 6 weitere Ladepunkte erweitert werden. Dank des innovativen Lastmanagements wird dabei die vorhandene Anschlussleistung stets eingehalten. Der intelligente Ladealgorithmus berechnet dazu für alle Fahrzeuge auf Basis des Mobilitätsverhaltens und optionaler Angaben per Smartphone die optimale Ladestrategie. Im Ergebnis sinken die Hardware- und Installationskosten pro Ladepunkt um 50 Prozent. Mit der modularen Erweiterbarkeit um zusätzliche Ladepunkte und Funktionen ermöglicht das Ladesystem Betreibern von Flottenparkplätzen und Tiefgaragen den günstigen und flexiblen Ausbau der Ladeinfrastruktur. Seit März 2018 ist ChargeX Teil des „Volkswagen Future Mobility Incubator“ in der Gläsernen Manufaktur in Dresden. Bis Ende 2018 sollen die ersten 300 Ladepunkte installiert werden.

