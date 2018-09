Metro beginnt Verkaufsprozess für Real und fokussiert sich auf Großhandel

14.09.18

- Real-Management hat in wichtigen Feldern die Voraussetzungen für langfristigen Unternehmenserfolg geschaffen

Basis für eigenständige Zukunft gelegt – Zukunftspotenzial für neue Eigentümer

Real hat durch die Neuausrichtung in den vergangenen Jahren entscheidende Voraussetzungen für eine eigenständige Zukunft im deutschen Lebensmitteleinzelhandel geschaffen. Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand der METRO AG heute entschieden, einen systematischen Veräußerungsprozess von Real und den damit zusammenhängenden Geschäftsaktivitäten zu beginnen. Zu Real gehören heute in Deutschland 282 Märkte, rund 34.000 Mitarbeiter und ein attraktives Immobilienportfolio von 65 Standorten.



Das Real-Management hat seit 2015 gemeinsam mit dem METRO-Vorstand das stationäre Geschäft revitalisiert und die Entwicklung des Online-Geschäfts systematisch vorangetrieben. Damit sind wesentliche Weichen für erfolgreiches Wachstum gestellt: · Das Markthallen-Konzept, das am Flaggschiff-Standort Krefeld bereits seit rund zwei Jahren erfolgreich betrieben wird, wird im Oktober 2018 in Braunschweig und im kommenden Jahr in Bielefeld realisiert. Die modulare Umsetzung dieses Konzeptes ist seit Ende letzten Jahres bereits in 19 Märkten erfolgt mit spürbaren Effekten für Frequenz und damit Umsätze. Insgesamt sind seit 2017 bereits 30 Märkte modernisiert worden.





Das Online-Geschäft von real.de hat sich zu einem dynamischen Wachstumstreiber entwickelt. Der Umsatz (GMV) auf dem Marktplatz wird in diesem Geschäftsjahr voraussichtlich auf über 380 Mio. € steigen, was einem Wachstum gegenüber dem Vorjahr von knapp 90% entspricht. Mit 12 Mio. Produkten zählt real.de inzwischen zu den größten digitalen Marktplatzanbietern in Deutschland.

Mit der Umsetzung des neuen Tarifmodells hat Real die Grundlage für wettbewerbsfähige Kostenstrukturen geschaffen. Unter dem neuen Modell wurden bereits rund 2.000 neue Mitarbeiter eingestellt. Das unterstreicht, dass Real ein attraktiver Arbeitgeber im Lebensmitteleinzelhandel ist.

Mit der Bündelung zentraler Funktionsbereiche unter dem Dach der RTG kann Real dank Volumenbündelung, Bestpreisen und gemeinsamer administrativer Funktionen maßgebliche Synergieeffekte nutzen und damit günstigere Kostenstrukturen realisieren. Die RTG umfasst inzwischen sieben Mitgliedsunternehmen.





Olaf Koch, Vorstandsvorsitzender der METRO, sagte: „Real hat in den letzten drei Jah- 2 - 2 ren signifikante Fortschritte bei der Transformation gemacht. Die Voraussetzungen für eine erfolgreiche, unabhängige Zukunft sind geschaffen. METRO fokussiert sich damit vollständig auf den Großhandel. Wir werden die Ausrichtung auf professionelle Kunden weiter intensivieren, um das enorme Potenzial zu erschließen.“



Patrick Müller-Sarmiento, Co-CEO von Real, kommentierte: „Gemeinsam mit unseren Mitarbeitern haben wir gezeigt, dass wir mit attraktiven und modernen Einzelhandelskonzepten wie mit der Markthalle, unseren 30 neuen Wochenmärkten und digitalen Plattformen Kunden begeistern und wachsen können. Jetzt beginnt für uns das nächste Kapitel in der Entwicklung von Real.“



Henning Gieseke, Co-CEO von Real, ergänzte: „Wir haben in den letzten Jahren die unternehmerische Initiative ergriffen und unser Geschäft für unsere Kunden vollkommen neu aufgestellt. Die Basis für eine eigenständige Zukunft ist gelegt. Wir sind überzeugt vom Potenzial unseres Unternehmens und seinen Entwicklungsmöglichkeiten. Real verfügt zudem über ein wertvolles Immobilienportfolio.“ Die METRO wird nun einen Verkaufsprozess starten, der für eine gründliche Prüfung der verschiedenen Optionen durch entsprechende Berater unterstützt wird.









