Stoffmesse Hamburg

Ein Wochenende für alle Stoff- und Nähfreunde

Stoffmesse Hamburg

Am 15. und 16. Februar 2020 lädt die MesseHalle Hamburg-Schnelsen bereits zum 7. Mal alle Nähbegeisterten zur Stoffmesse Hamburg ein. Über 50 Aussteller präsentieren ein breites Angebot an Baumwollstoffen, Patchworkstoffen, Quiltstoffen, Bekleidungsstoffen, Dekostoffen, Fleece, Nähmaschinen, Kurzwaren, Nadeln, Applikationen und vielem mehr.



Neben dem Verkauf wird es ein inspirierendes Workshop-Angebot geben, bei dem sowohl Nähanfänger als auch Profis auf ihre Kosten kommen. Die Workshops von Romantic Warrior bieten eine Vielzahl an unterschiedlichen Themen wie z.B. das Fertigen einer Fledermausbluse. Spannende Themen gibt es auch bei den Workshops von der Nähschule DER STOFF aus Norderstedt. Hier werden unter anderem „schräge“ Taschen genäht, die vielseitig einsetzbar sind. Verbindliche Anmeldungen nehmen wir bereits vor der Messe entgegen. Vor Ort kann man sich zu Workshops anmelden, bei denen die letzten Plätze noch frei sind.



Die Messe ist Samstag von 10.00 bis 18.00 Uhr und Sonntag von 10.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Tickets gibt es an der Tageskasse zum Preis von 7,00 €, ermäßigt 5,00 €. Kinder bis 14 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen erhalten kostenfreien Eintritt. Das Parken ist kostenfrei. Weitere Informationen zur Messe gibt es unter www.stoffmesse-hamburg.de oder telefonisch unter 040/88 88 99 0.

