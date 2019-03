Schlussbericht: "Faszination Modellbahn 2019" feiert mit begeisterten Ausstellern & Publikum eine brillante Premiere in Mannheim!

19.03.19

Einzug der Modelleisenbahnen mit ihren fantastischen Miniaturwelten in die Maimarkthalle Mannheim rundum gelungen! Knapp 18.000 Messegäste pilgerten vom 15.-17. März zur FASZINATION MODELLBAHN 2019, die in Mannheim ihre Standort-Premiere feierte. Unzählige Neuheiten für das Jahr 2019 wurden erstmals der Öffentlichkeit live und in Farbe präsentiert, eine außergewöhnliche Dichte der schönsten Schauanlagen lud zum Flanieren und Staunen ein, die Mitmach-Action für Familien fand regen Zuspruch und das Know-how des Modellbahn-Forums war schwer gefragt. So waren die 143 Aussteller aus neun Ländern höchst zufrieden und das Publikum begeistert. Alle happy. Die Internationale Messe für Modelleisenbahnen, Specials & Zubehör ist somit an ihrem neuen Domizil hervorragend angekommen und wird nun in der Maimarkthalle Mannheim weiter ausgebaut.



Die kreativen Möglichkeiten des schönsten Hobbies der Welt sind nahezu grenzenlos, und das im doppelten Sinne. Zum einen bringt das Erschaffen von Miniaturbahnanlagen über Sprachbarrieren hinweg die Menschen aller Generationen zusammen. Zum anderen bietet diese kreative Freizeitbeschäftigung eine grenzenlose Vielfalt, um mit immer wieder neuen Ideen auf geistreiche und vergnügliche Art dem Gestern, dem Heute und dem Morgen funktionale Gestalt zu geben.



Das konnten die knapp 18.000 Besucher der FASZINATION MODELLBAHN 2019 am vergangenen Wochenende von Freitag bis Sonntag in der Maimarkthalle in sehr entspannter Atmosphäre bestätigen, erleben und genießen. Dort fand die siebte Session der wichtigsten Messe ihrer Art in Süddeutschland zum ersten Mal statt. „Der Umzug unserer Modellbahn-Messe von Sinsheim nach Mannheim wurde mit ihrer Auftaktveranstaltung vom 15.-17. März 2019 von vollem Erfolg gekrönt. Unsere Aussteller, die Teilnehmer und vor allem die Besucher haben sich hier bei bewährtem Messekonzept „100% Modellbahn“ außerordentlich wohl gefühlt. Die urbane Infrastruktur mit direktem Autobahnanschluss, genügend Parkraum und bester Bahnverbindung trugen ihr Übriges dazu bei. Und die Nähe zu Frankreich lädt neue Zielgruppen auf die Messe ein. Premiere gelungen, FASZINATION MODELLBAHN in Mannheim ausbaufähig.“, resümiert Andreas Wittur, Prokurist der Messe Sinsheim und gebürtiger Mannheimer. Auch Jan Goschmann, der Geschäftsführer der Mannheimer-Hallenbetriebs GmbH freut sich, die FASZINATION MODELLBAHN in der Maimarkthalle nun zu Gast zu haben. „Ich bin erstaunt über die Fülle dieses Messethemas. Ich finde es super, dass eine internationale Messe bei uns hier zu Gast ist und wir werden gerne alles dafür tun, dass die Messe hier wächst und gedeiht“.



Modellbahnen verbinden Generationen, so die Message des Branchenprimus Märklin. Heute wieder mehr denn je, da sich durch die Digitalisierung die Mannigfaltigkeit der altersübergreifenden Zusammenarbeit potenziert hat. Während früher immer nur eine Person mit einer Lok im Kreis fahren konnte, werden heute beliebig viele Loks auf einer Anlage gesteuert. Es können sowohl mehrere Leute, als auch vielfältige kreative Sonderfunktionen gemeinsam eingebunden werden. Cool sind die vielen digitalen Gimmicks mit Sounddesigns, Animationen und farbenreicher, wartungsfreier LED-Lichttechnik. Bei Märklin sind übrigens vier Mitarbeiter komplett dafür verantwortlich, originäre Sounds der Schienenwunder für die Ausstattung der Miniaturen aufzunehmen! Den Ergebnissen einer dieser Aktionen im sächsischen Jöhstadt konnte das Publikum direkt am Messestand lauschen. Die reizende Schauanlage der LGB Preßnitztalbahn war mit ihren original Dampfgeräuschen eines der vielen begehrten Filmmotive auf der Messe. 2000 feinste, handwerkliche Arbeitsstunden stecken drin. Chapeau!



Immer wieder darüber Staunen, mit welcher Liebe zum Detail gearbeitet wird, konnten die Messegäste an den mehr als 20 (!) Modellbahnanlagen aus Deutschland, Belgien, Niederlande und Luxemburg. Von Tinplate bis High-Tech zeigte sich auch hier eine Mega-Bandbreite an eingesetzten Loks, Wägen, Antriebstechnik, Gleisen, Signalen, Baum- und Buschminiaturen, Figuren, Gebäuden, Beleuchtungstechnik und Software. Aus dem Leben gegriffen, zum Miniatur-Leben erweckt! Es bereitete dem Publikum ein Riesenvergnügen an den wunderbaren, inhalts- und lehrreichen Geschichten und Inszenierungen der Anlagen zu verweilen, mit den Erschaffern zu Plaudern und sich Tipps und Tricks für die Umsetzung eigener Ideen zu holen.



„Die Qualität der Anlagen der Vereine auf der diesjährigen FASZINATION MODELLBAHN war außerordentlich hoch. Besonders gefreut hat es mich, dass auch einige regionale Anlagen gezeigt wurden. So ist die Verbindung zur Region Mannheim schon mit der ersten Veranstaltung hier vorhanden, das schweißt zusammen und macht viel Spaß.“, reflektiert Sascha Bürkel, Projektleiter der Messe. “Aus jedem Bereich waren erstklassige Schaustücke vertreten, auch die eingereichten Privatanlagen beim Privatanlagen-Wettbewerb der MIBA und der Messe Sinsheim haben durch und durch überzeugt.“ Gewonnen hat Leo Bettonviel in H0 Normalspur aus den Niederlanden. Seine romantische Bahnlandschaft vom traumhaften Vancouver Island in Canada hat mit ihren reichhaltigen Szenen überzeugt: Ein Zug rollt gemächlich aus den Bergen ein, um seine Ware auf einem Frachter entladen zu lassen. Fischer machen sich auf den Weg ins Meer. Beim Leuchtturm dreht sich das Gehäuse wie in Wirklichkeit. Am Fluss wird nach Gold gesucht. Idylle pur!



„Einfach mal loslegen!“, so dass Motto der vielen Mitmachaktionen der Hersteller und Vereine. Und so vertieften sich die Kids mit roten Eiferbäckchen ganz in das Spiel mit den Startersets und die Teens in die haptische Bastelei von Dioramen auf den zahlreichen Mitmachaktionen. Die Spielwiesen von Märklin, Piko, BDEF & Co. wurden über die gesamte Messezeit vom Nachwuchs verzückt in Beschlag genommen. Kids happy, Eltern happy.



Stellt sich noch die Frage: Wer braucht eigentlich ein goldenes Krokodil? Gute Frage, aber das gewisse Etwas von Märklin war schon so gut wie ausverkauft, bevor es in diesem Jahr zum 160-jährigen Firmen- und 100-jährigen „Reptil“-Jubiläum auf den Markt kam. Modellbahnen verbinden eben nicht nur spielerisch Generationen, sie sind auch ein Nimbus für Sammler ästhetischer Technik mit Raffinessen. Das sieht der Veranstalter auch auf den Instagram und Facebook-Pages der FASZINATION MODELLBAHN, wo diese in den Vitrinen der Hersteller präsentierten Schmuckstücke enthusiastisch geherzt und geliked werden. „War sehr schön. Nächstes Jahr dann wieder.“, so auch die einhellige Meinung der Fans und Besucher aus den sozialen Medien.



Die nächste FASZINATION MODELLBAHN, Internationale Messe für Modelleisenbahnen, Specials und Zubehör findet vom 13. bis 15. März 2020 in der Maimarkthalle Mannheim statt.



Alle Informationen zur FASZINATION MODELLBAHN sind abrufbar unter: www.faszination-modellbahn.com



