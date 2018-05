Mit Volldampf nach Köln!

Die Internationale Modellbahn-Ausstellung (IMA) Köln ist der größte Modellbahn-Event in Europa. Begleitet vom Kölner Echtdampf-Treffen, der LEGO Fanwelt und dem LEGO Kidsfest verbindet sie vom 15.-18. November 2018 geschickt das hohe Niveau als Fachleitmesse mit dem Spiel- und Einkaufserlebnis für die ganze Familie. Alle Spurweiten sind vertreten, die schönsten Modellbahnen aus aller Welt werden gezeigt und rund 200 Aussteller bieten eine einmalige Vielfalt. Jeder kommt hier auf seine Kosten – vom eingefleischten Eisenbahner bis hin zur freizeitaktiven Familie.



Ein Quartett der Extraklasse: die Leitmesse der Modellbahn-Branche ist mit ihren drei publikumsstarken Begleitveranstaltungen, dem Kölner Echtdampf-Hallentreffen (Donnerstag bis Sonntag), der LEGO Fanwelt und dem LEGO Kidsfest (Freitag bis Sonntag), auch 2018 wieder ein Family-Happening und Treffpunkt der internationalen Modellbahn-Szene! Neben dem hochwertigen Produktangebot der Bigplayer, wie Märklin, ROCO oder Fleischmann, präsentieren spezialisierte Kleinserienhersteller, wie Microrama aus Frankreich oder MBR Model aus Polen, ihre detailreichen Exponate mit Seltenheitswert. Zubehör- und Modellbahnanbieter aus aller Herren Länder vervollständigen die Palette und bieten der Modellbahn-Community vier Tage lang 100% Modellbahn: Modellbahntechnik aller Spurweiten, jede Menge Antriebs- und Beleuchtungstechnik, Gleise aller Art, rollendes Material jeder Epoche, intelligente Modellbahn-Software und neuste digitale Ausstattung, Materialien und Gerätschaften für den Landschaftsmodellbau sowie ein vielgestaltiges Sortiment an Zusatzmaterial wie Figuren, Signale uvm. Dreh- und Angelpunkt der Erlebnis- und Shopping-Messe sind erneut die zahlreichen mit Fantasie und Liebe erschaffenen Modellbahn-Anlagen der internationalen Clubs und Vereine sowie privaten Aussteller. Mit ihren wunderschönen Miniatur-Bahnen, unbeschwerten Szenen und verrückten Stories begeistern sie die Modellbahn-Fans und Familien aus dem In- und Ausland. Einen Vorgeschmack der Veranstaltungsvielfalt während der IMA 2018 gibt es hier:



Meisterwerke der Eisenbahn-Miniaturwelten auf der IMA



Glitzernde Bergseen laden motivierte Wanderer zum Rastmachen ein, fröhliche Miniatur-Fahrgäste winken aus beleuchteten Waggons den am Bahnsteig wartenden Personen. Die Reise geht über enge Pässe und hohe Brücken imposanter Gebirge, durch schneebedeckte Landschaften und über staubige Gleise. Einfach beeindruckend, was die internationalen Clubs, Vereine und Privatbetreiber im Miniatur-Format erschaffen! Und was kommt am Stand des Branchen-Primus Märklin in Sicht? Ist das etwa eine Insel mit zwei Bergen? Tatsächlich - Jim Knopf, Lukas und Emma geben sich hier die Ehre auf dem wunderschönen, dem Film nachempfundenen Schaumodell von Lummerland. Und wie immer gibt es auch eine ganze Produktwelt von Märklin, die nicht nur die Kids begeistert. Direkt in die bunte Welt der Eisenbahnen eintauchen, können die Kleinsten in den einladenden Spiellandschaften der Markenhersteller. Denn auf der IMA 2018 ist für jeden Modellbahn-Fan etwas dabei: die den Originalen nachempfundenen, nostalgischen Bahnen aus den frühen Epochen begeistern vor allem gestandene Eisenbahner, die modernen, detailgetreuen Modelle mit überwiegend digitaler Technik sind von den Jüngeren umringt. Eines haben sie aber alle gemeinsam: die Faszination für das schönste Hobby der Welt! Es kombiniert modernste Technik mit dem Nostalgiefeeling vergangener Tage und verbindet dabei Generationen. Und das macht diese ganz besondere Atmosphäre auf der IMA aus und zieht alle zwei Jahre die internationale Modellbahn-Community nach Köln auf IHR Modellbahn-Fest!



Wer noch aktiv als Aussteller dabei sein will, hat noch die Chance sich zu bewerben: Gesucht werden schön gestaltete, detailgetreue Modellbahn-Anlagen in allen Spurweiten aus ganz Europa. Interessierte Clubs, Vereine oder Privatleute finden alle Infos zur Bewerbung auf der Messewebsite www.modellbahn-koeln.de der 35. Internationalen Modellbahn-Ausstellung in Köln.



Wissens-Update direkt von den Profis – das Modellbahn-Forum auf der IMA



Die aktuellsten Modellbahn-News der Branche erhält die internationale Modellbahn-Community im mit Experten besetzten, praxisnahen Modellbahn-Forum der IMA. Hier werden auf Großbildleinwand themenreiche Fachvorträge präsentiert und die modernsten Neuerungen der Anbieter vorgestellt. Knifflige Modellbahn-Themen werden von Fachleuten ausführlich erörtert, so dass die vielen im Forum gebotenen Tipps und Tricks von den Anwendern einfach in der Praxis umzusetzen sind. Detaillierte Fragestellungen der interessierten Modellbahner können gerne direkt mit den Profis geklärt werden – sie haben immer ein offenes Ohr für sie! Und zur Auflockerung zwischen den Fachvorträgen können im Modellbahn-Kino die schönsten Bahn-Routen der Welt genossen und in Gedanken schon mal die nächste Reise oder eigene Modellbahn-Strecke geplant werden.



Steam-Action beim Echtdampf-Highlight auf der IMA



Vier Tage lang steht die Koelnmesse unter Dampf: Das weltweit größte Hallentreffen der Echtdampfmodelle gastiert hier parallel zum themenlineare Großevent der internationalen Modellbahn-Branche. Hunderte Modelle in verschiedenen Maßstäben werden beim legendären Kölner Echtdampf-Hallentreffen in Aktion gezeigt. Clubs und Vereine sowie Privatiers präsentieren ihre dampfenden und zischenden Exponate auf den Schienen, Podesten und der Straße. Eisenbahn-Nostalgiker und kleine Eisenbahn-Fans können auf den kultigen Dampfrössern auf der weltweit längsten 5 Zoll-Gleisanlage in der Halle ihre Runden drehen. Die leidenschaftlichen Live-Steamler erklären den von der althergebrachten Technik faszinierten Besuchern gerne die diffizile Funktionsweise ihrer Modelle. Ein einzigartiges Echtdampf-Highlight mit Dampfmodell-Gaudi für Groß und Klein!



Ein Imperium aus Steinen – die Lego Fanwelt



Für LEGO-Fans ist die LEGO Fanwelt der perfekte Ort, um neue Eindrücke und Ideen zu sammeln und sich neuen Herausforderungen zu stellen. Zahlreiche Eisenbahnanlagen und Städte aus LEGO, imposante Gebäude und Szenen aus Filmen wie Batman oder Star Wars sowie real existierende Bauten im Miniaturmaßstab lassen die Herzen des internationalen Publikums höher schlagen. Neben den fantastischen von Fans aus Deutschland und den europäischen Nachbarstaaten erschaffenen Modellen aus den kultigen dänischen Kunststoffbausteinen, gibt es auch viele Mitmachaktionen und einen Workshop, bei dem man von Fan zu Fan erfährt, wie man verzwickte Bauvorhaben mit speziellen Bautechniken realisieren kann oder wo man seltene Steine herbekommt. Ersatzteile, Zubehör, begehrte LEGO-Sets, -Steine und -Figuren können außerdem bei den Händlern und im offizielle LEGO Store vor Ort in der Halle erworben werden.



Unendlich viele Möglichkeiten – das Lego Kidsfest



Wie klingt es wohl, wenn eine Hand durch die Steine eines neuen LEGO-Bausatzes fährt? Beim LEGO Kidsfest wird dieses Geräusch um vieles, vieles lauter und öfter und länger zu hören sein. Auf der über 6.000 qm großen Spiel- und Mitmachfläche können große und kleine Entdecker vor allem eines: Bauen, bauen und nochmal bauen. So lange bis die Finger kribbeln. Es gibt riesige Berge mit ca. 5 Millionen LEGO Steinen zum Durchwühlen, Eingraben, Kreativsein. Zwischen den einzelnen interaktiven, pädagogisch wertvollen Activity-Stationen stehen außerdem verschiedene Fantasieinseln bereit, auf denen in nur einer einzigen Steinfarbe ohne Anleitung über drei Tage hinweg wundervolle Kunstwerke entstehen und kreative Spielideen zum Leben erweckt werden können.



Ein Ticket für alle Events!



Die Internationale Modellbahn-Ausstellung, das Kölner Echtdampf-Hallentreffen (Donnerstag bis Sonntag), die Lego Fanwelt und das Lego Kidsfest (Freitag bis Sonntag) können mit nur einem einzigen Ticket preisgünstigen besucht werden. Ein tolles Geschenk für die ganze Familie!



Alle Informationen zur Internationalen Modellbahn-Ausstellung (IMA) finden Sie unter www.modellbahn-koeln.de und



www.facebook.com/InternationaleModellbahnAusstellung.



Messetermin 2018



15.–18. November 2018



Veranstaltungsort



Koelnmesse

Messeplatz 1

50679 Köln

Deutschland



Öffnungszeiten



Donnerstag, 15.11.2018 -

Samstag, 17.11.2018

9:00 –18:00 Uhr

Sonntag, 18.11.2018

9:00 –17:00 Uhr



Ticketgültigkeit



„Internationale Modellbahn-Ausstellung“ und

„Kölner Echtdampf-Treffen“

von Do. 15.11. bis 18.11.2018

+

„LEGO Fanwelt“ und „LEGO Kids Fest“

von Fr. 16.11. bis So. 18.11.2018

können mit nur einer Eintrittskarte besucht werden.



Eintrittspreise

an der Tageskasse



Tageskarte Erwachsene: 15,00 €



Tageskarte Ermäßigte: 12,00 €

(Jugendliche zw. 8 und 17 Jahren, Schüler, Studenten, Rentner und sonstige Berechtigte mit Ausweis)



Familienkarte: 35,00 €

(2 Erwachsene + 2 eigene Kinder von 4 bis 17 Jahren)



Happy Hour-Karte: 10,00 € (gültig ab 15 Uhr)



Kinderkarte: 7,00 € (4 - 7 Jahre)



Kinder bis 3 Jahren haben freien Eintritt.

