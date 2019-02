Pulsierendes Pferdeleben und Familienevent: die 12. NORDPFERD Neumünster

05.02.19

Das größte Pferde-Ereignis Schleswig-Holsteins kommt in Sichtweite: Vom 12. – 14. April 2019 stehen in den Holstenhallen alle Zeichen auf Pferd. Die NORDPFERD ist das Highlight in den Osterferien für Reiter, Tierfreunde und Familien. Ein neuer zweiter Außenbereich lässt die Messe weiter wachsen: Noch mehr erleben! Dabei gibt es eine neue Beschilderung und mehr Kassen, um den Besuch angenehmer zu gestalten.



Mit einer tollen Mischung zwischen Schnäppchen und edlen Produkten bietet die große Messe eine einzigartige Auswahl an Pferdesportprodukten, Bekleidung in allen Preislagen und allem, was den Reiter interessiert – auch ungewöhnliche Souvenirs sind zu haben, und so kann man das eine oder andere „Osterei“ mit nach Hause nehmen. Was man auf jeden Fall mit nach Hause nimmt: jede Menge Information, Lust auf Pferde und ein Lächeln!



Die umfangreichen Rahmenprogramm stehen und versprechend beste Information und Qualität. Im vielfältigen Tagesprogramm bleibt man gerne länger sitzen als geplant, und wenn die niedlichen Minishettys, die liebenswerten Haflinger oder Isländer sich zeigen, wünscht sich so manches kleine Mädchen ein eigenes Pferdchen. Zu sehen sind Voltigierer, Quadrillen, Fahrsport, Freiarbeit, Zirkuslektionen, Westernreiten, Kaltblüter, Horsemanship und vieles mehr – die meisten Darbietungen wurden sich mit viel Liebe und Fantasie von Amateurreitern, Vereinen und Gruppen ausgedacht und eingeübt. Einige Top-Highlights sind z. B. die erstmalig durchgeführte Youngsters Throphy, beeindruckende Unterrichts-Demonstration mit Andrea Schmitz und Lotta Hinz, der elegante



Jürgen Althaus mit seinem schönen Lusitano-Wallach Bo, Andrea Blochwitz mit einer Ausbilderquadrille am Langen Zügel, der Dressurstall Krohn mit dem gekörten Hengst Titolas, Wibke Reuter, die weitest angereiste Teilnehmerin aus Bayern mit hochklassiger Dressur, die beliebte Trainerin Ina Krüger-Oesert, Schule für anspruchsvolles Freizeitreiten,



wunderschöne, mächtige Shire-Horses, Kathrin Harms-Hirche mit schwerer Dressur auf Halsring und dem Verein Ponypower 18+ sowie Olaf Radünz und viele andere mehr…



Dabei ist mit Überraschungen zu rechnen: Spontane Gesangeinlagen oder das Zusammentreffen zweier Filmpferde aus verschiedenen Generationen. Ein Stelldichein besonders edler Kaltblüter strahlt immense Kraft aus.



Eine einzigartige Vielfalt - Schleswig-Holstein kann reiten!



Mehr als eine Ergänzung sind die umfangreichen Seminarreihen im Balios-Ring und im Vortragsbereich: Mehr als 96 hervorragende Vorträge, ergänzt durch die Reihe „Fachkompetenz am Stand“, liefern ein Höchstmaß an brillant vorgetragener Information:



Hier bekommt Wissen eine besondere Faszination. Wer mehr erfahren möchte, findet alle Progamme auf www.nordpferd.de .



Neu und spannend: Der Meeting Point in der Halle 7 wird ein neuer, permanent aktiver Programmpunkt und die Plattform der neuen Medien. Hier finden Treffen und Aktionen der Bloggerinnen und Youtuber statt, die in der Pferdeszene bekannt sind, außerdem gibt es Gespräche und Autogrammstunden mit Stars unserer Programme und vieles mehr. Aktuell sind 16 bekannte Bloggerinnen vertreten. Wer Lust hat, kann sich das eigens eingerichtete Instagram Profil @nordpferd2019 ansehen: Macht Laune!



Pferde-Theater am Abend: Noch sind Tickets zu haben!



Nachdem die letzten Abendshows der NORDPFERD vorzeitig ausverkauft waren, wurde das Höchstmaß an Sitzplätzen bereitgestellt: Karten gibt’s auf www.nordpferd.de oder über die Ticket-Hotline 0180 60 50 400. Dieses Pferde-Theater ist europaweit einzigartig und jedes Mal komplett neu inszeniert!



In der Theater-Premiere „ELEMENTS …es beginnt in Dir“ wird nicht mit Effekten und Wow-Momenten gegeizt: Feuer und Wasser, Licht und neue Elemente, Live-Gesang und beeindruckende Akrobatik, eingebettet in eine abwechslungsreiche Geschichte.



Der Rockstar unter den Akrobaten Chris Kiliano, die international hoch dekorierten Voltigierer „die Brüsewitz-Brüder“, Barock-Star Irene Raab-Hinrichs und ihre erstklassige Showreitgruppe, Freiheitsdressur-Senkrechtstarter Miloslav Simandl aus Tschechien, Andrea Schmitz, Karen Uecker, Leslie von Elm und natürlich die opulente Showreitgruppe Doma Clasica sind nur einige der hervorragenden Akteure, die Ihnen 18 wunderschöne neue Pferdeschaubilder mit ca. 100 herrlichen Pferden zeigen. Für Live-Gesang sorgt die Lokalmatadorin Jennifer Hans mit ihrer kraftvollen Stimme. Versierte Schauspieler und eine brandneue, fantasievolle Story sorgen für einen erlebnisreichen, unvergesslichen Abend, der unter die Haut geht! Dabei gibt’s Sitzplätze bereits ab 27,-- € - so lange der Vorrat reicht. Diese Show ist nur an zwei Abenden zu sehen und daher exklusiv.



Freuen Sie sich auf das größte, interessanteste Pferde-Event und die Messe mit Herz zwischen den Meeren.



Infos: www.nordpferd.de

