HORSICA in der Messe Kassel vom 20. - 22.03.2020

Programme fast komplett - begeisternde Vielfalt erwartet die Gäste

Es wird spannend: für die Breitensport-Pferdemesse HORSICA 2020 verwandeln sich die Hallen der Messe Kassel in ein Pferdesportzentrum mit drei Reitböden, Pferdeboxen, Seminarräumen und Tribüne.



Über 400 Tonnen Reitsand werden eigens für die HORSICA nach Kassel transportiert, um die drei Reitbereiche auszustatten: Pferde live in allen Messehallen!



Im größten – der „HORSICA-Manege“, wird dann ein unterhaltsames, vielseitiges Tagesprogramm präsentiert, hunderte schöner Pferde, Reiter und Gruppen werden dabei sein – viele kommen aus der Region Nordhessen, andere haben einen sehr weiten Weg, so entsteht ein lebhaftes, vielseitiges Programm: Beste Unterhaltung für Pferdefreunde und Familien!



Drei Tage Abwechslung mit Hunderten schöner Pferde verschiedenster Rassen lassen die Zeit wir im Flug vergehen. Geplant sind u. a. ausgebildete spanische Pferde, Tango-Dressage und Neonlichteffekte, die Hofsattlerei Tarquin Cosack, der amtierende Europameister in Freestyle-Raining Thomas Günther, ein Pas de deux mit Tinkerhengsten, mächtige Friesen in einer Showquadrille, Barockreiterei, die viel geliebten Isländer, Körpersprache und Zirkuslektionen – das und vieles mehr wird die Besucher wie ein bunter Blumenstrauß begeistern. Am Sonntag wartet dann die Youngster’s Trophy, der Wettbewerb der Jüngsten, der durch Applausmessung entschieden wird. Noch ist mitmachen möglich!



In den Seminarprogrammen warten eine Reihe wertvoller Highlights: erleben Sie die hochästhetische Halsring-Präsentation von Jürgen Althaus mit seinem Bo oder faszinierende Momente mit Hans Jürgen Neuhauser, der die Körpersprache mit Pferden einzigartig beherrscht. Stefanie Reinecke referiert zu den Themen Faszien und Kinesiotaping, zu sehen gibt es Yoga für Reiter mit Michael Mart, Westernpräsentationen mit Hartmut Schenck (Way out West), Bodenarbeit, Rasseportraits, Informationen zum Pferdekaufrecht und vieles mehr – zahlreiche Vorträge und Praxisdemonstrationen mit versierten Dozenten versprechen erstklassige Information, unterhaltsam und anschaulich dargeboten.



Aber es gibt noch mehr rund ums Thema Pferdegesundheit: Im Seminare-Vortragssaal ist der Lehrschau-Bereich von Dr. Helmut Ende zu finden, ein echter Entertainer in Sachen Heilkunde und ein Stand, der auch Familien richtig Spaß macht – Wissen ist nicht langweilig! Außerdem bietet die Pferde-Osteopathin Bea Hein an ihrem Stand 1202 in der Halle 12+13 aktive Information unter dem Begriff „Das Kompetenz-Team“: Wie Mediziner und Hufschmied zusammenarbeiten. Auf der HORSICA kommt also jeder Neugierige auf seine Kosten und nimmt wertvolles Wissen mit nach Hause. Und natürlich kann auch eingekauft, gestöbert und gestaunt werden!



Dabei sein kann man auch im Active Team und hautnah am Puls der Messe ein spannendes Pferde-Wochenende erleben.



Informationen und Ticketvorverkauf: www.horsica.com , dabei gibt es auch die Möglichkeit, Gruppenkarten vorzubestellen. Auch auf Facebook und Instagram gibt’s rechtzeitig jede Menge News.





