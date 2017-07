Top-News der ITB Berlin: Als Convention & Culture Partner des ITB Berlin Kongresses 2017 konnte Slowenien seinen Bekanntheitsgrad enorm steigern

Die ITB Berlin informiert regelmäßig in ihrem Social Media Newsroom online unter http://newsroom.itb-berlin.de/de/news über Neuigkeiten von der führenden Reisemesse der Welt.



Seit Jahren ist Slowenien in Halle 17 mit einem eigenen Stand vertreten. Das Land im Herzen Europas hat sich das Thema Umweltschutz und die Förderung des grünen Tourismus auf die Fahne geschrieben. Als Convention & Culture Partner des ITB Berlin Kongresses 2017 erreichte Slowenien eine Intensivierung des Auftritts im Rahmen der größten globalen Tourismusmesse. Majda Rozina Dolenc, Direktorin des Slowenischen Fremdenverkehrsamt in Deutschland: „Unser Auftritt als Convention & Culture-Partner war sehr erfolgreich und das Feedback groß. Die Partnerschaft hat uns viele Möglichkeiten gegeben, unser kleines Land aufmerksamkeitsstark zu präsentieren. Seit der ITB Berlin 2017 haben wir viele Anfragen von Institutionen und Tourismusorganisationen, nicht nur aus Deutschland, sondern europaweit und sogar global zum Thema Nachhaltigkeit erhalten. Das Hauptziel, die Bekanntheit und das Image Sloweniens im B2B-Bereich zu fördern, ist durch die Partnerschaft mit dem ITB Berlin Kongress bestens erreicht worden.“



Interview mit Majda Rozina Dolenc, Direktorin des Slowenischen Fremdenverkehrsamt in Deutschland, über ihre Erfahrungen als Convention & Culture-Partner des ITB Berlin Kongresses 2017

Über die ITB Berlin und den ITB Berlin Kongress



Die ITB Berlin 2018 findet von Mittwoch bis Sonntag, 7. bis 11. März, statt. Von Mittwoch bis Freitag ist die ITB Berlin für Fachbesucher geöffnet. Die ITB Berlin ist die führende Messe der weltweiten Reiseindustrie. 2017 stellten mehr als 10.000 Aussteller aus 184 Ländern ihre Produkte und Dienstleistungen rund 169.000 Besuchern, darunter 109.000 Fachbesuchern, vor. Parallel zur Messe läuft der ITB Berlin Kongress von Mittwoch bis Samstag, 7. bis 10. März 2018. Er ist weltweit der größte Fachkongress der Branche. Der Eintritt zum ITB Berlin Kongress ist für Fachbesucher und Aussteller kostenlos. Mehr Informationen sind zu finden unter www.itb-berlin.de, www.itb-kongress.de und im ITB Social Media Newsroom.

