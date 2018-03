Hilft der Frischfrucht-Branche voranzukommen: FRUIT LOGISTICA Trendreport Teil 1 - Gratis-Download

Die weltweiten Verbraucherausgaben für Obst und Gemüse sollen sich bis 2030 der Fünf-Billionen-Euro-Schwelle nähern. So das Ergebnis einer neuen Marktstudie, die vom Beratungsunternehmen Oliver Wyman erstellt und exklusiv von FRUIT LOGISTICA, der weltweit führenden Messe für die Obst- und Gemüsebranche, veröffentlicht wurde.



Diese Zahl, die in Teil 1 des FRUIT LOGISTICA Trendreports 2018 bekannt gegeben wird, stellt mehr als das Doppelte des Umsatzes von 2,1 Billionen Euro dar, der 2015 verzeichnet wurde. Überdies wird mehr als die Hälfte (56 Prozent) des globalen Frischfrucht-Umsatzes bis 2030 auf die Märkte im Raum Asien-Pazifik entfallen; das ist mehr als der Umsatz der restlichen Welt insgesamt.



Während der Markt für Obst und Gemüse immer globalisierter und vernetzter wird, ändert sich auch, wie die Erzeugnisse vom Erzeuger zum Markt transportiert werden – in vielen Fällen erheblich. Der Trend zu größerer Effizienz beispielsweise – oft durch den Einsatz neuer Technologien wie Blockchains – hilft Unternehmen, die Geschäftsprozesse zu optimieren, zu expandieren und sich zu konsolidieren.



Teil 1 des FRUIT LOGISTICA Trendreports 2018 wurde jetzt vollständig auf der FRUIT LOGISTICA Website veröffentlicht, nachdem er kurz zuvor auf dem Forum Fruitnet World of Fresh Ideas vorgestellt worden war. Darin wird erklärt, wie diese Entwicklung die Akteure in der Obst- und Gemüsebranche in den kommenden Jahren beeinflussen wird.



Der FRUIT LOGISTICA Trendreport 2018 hebt vier Trends hervor, die besondere Beachtung verdienen:



• Wachsende Weltbevölkerung

• Zunehmende Nutzung digitaler Technologien und Daten

• Autonomer Verkehr und Transport

• Gestiegenes Verbraucherinteresse an Gesundheit und Wohlbefinden



Er untersucht auch, zu welchen Zeitpunkten und an welchen Orten auf der Welt diese Faktoren die größte Rolle spielen werden. Dabei berücksichtigt er die wichtigsten geografischen Trends sowie wann, wie und wo die Verbraucher Obst und Gemüse konsumieren wollen.



Die zitierten Zahlen wurden von Oliver Wyman im Auftrag von FRUIT LOGISTICA herausgegeben und analysiert und stammen von Passport Euromonitor.



Teil 1 des FRUIT LOGISTICA Trendreports 2018 ist hier erhältlich. Weitere Kapitel werden in den kommenden Monaten auf der FRUIT LOGISTICA Website veröffentlicht.

