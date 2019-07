Pressemitteilung BoxID: 759758 (MERZ DENTAL GmbH)

Machen, aber richtig!

Dem Anwenden muss das Erkennen vorausgehen. (Max Planck) / 23. Prothetik Symposium am 30. November in Berlin

„Machen, aber richtig!“ lautet das Motto des diesjährigen Prothetik Symposiums in Berlin unter das Merz Dental und der Quintessenz Verlag ein vielseitiges und spannendes Programm für Zahnärzte, Zahntechniker und Fachpersonal gestellt haben. Neues in Praxis und Labor einzuführen und Probleme zu lösen verlangt, sich aktiv damit auseinanderzusetzen und sich das nötige Wissen anzueignen. Das klingt einfach, ist es im Alltag aber nicht.



Aktuelle Fragestellungen rund um die Prothetik, die Zahnärzten und Zahntechnikern in Ihrem Alltag immer wieder begegnen, bereiten die Referenten unter der Leitung von Prof. Dr. Jan-Frederik Güth und ZTM Hans-Jürgen Stecher so auf, dass Sie es selbst richtig und erfolgreich „machen“ können. Dazu gehören fundiertes, wissenschaftlich gesichertes Wissen ebenso wie die Erfahrungen aus Praxis und Labor. Es geht um die Digitalisierung, den Einsatz von Intraoralscannern, die neuen 3-D-Drucker und ihre sinnvollen Anwendungen und die digitale Totale. Aber auch um Kommunikation, um Materialien, das tägliche Bemühen um die bestmögliche Passung und auch um ethische Fragen in der Zahntechnik.



Erstmals gibt es außerdem die Möglichkeit sich in drei Parallel-Workshops intensiver mit Neuem – den Themen sichere Prothetik, flexible Schienen und intraorales Scannen – auseinanderzusetzen. Nach dem Kongress sind alle Teilnehmer zu einem informativen Austausch zwischen Referenten, Teilnehmern und Organisatoren im Rahmen eines Get-Togethers eingeladen. Ein erfolgreicher Fortbildungstag findet am Abend an einem von Berlins längsten Tresen in der Bar am Lützowplatz seinen Abschluss.



Kommen Sie am 30. November ins Hotel Pullman Berlin Schweizerhof und nutzen Sie das Angebot, sich mit neuem Wissen für das Tun zu versorgen. Damit es für Sie heißt: „Machen, aber richtig!“. Zahnärzte erhalten für die Teilnahme an der Veranstaltung acht Fortbildungspunkte nach den Richtlinien der BZÄK/DGZMK. Die Teilnahme an den Workshops wird mit jeweils einem Fortbildungspunkt bewertet. Anmeldungen unter www.quintessenz.de/prothetik2019



Anmeldung:

Quintessenz Verlag, Kongress-Service

Tel 0 30 / 761 80 811

Fax 0 30 / 761 80 621

www.quintessenz.de/prothetik2019

