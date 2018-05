Aktienmärkte am Scheideweg

.

Perspektiven



Obwohl gerade in Europa die meisten Konjunkturdaten weiter unter den Markterwartungen liegen und trotz des politischen Gegenwinds insbesondere aus den USA und Italien haben die Börsen ihren Erholungspfad fortgesetzt. Damit die Reise zu den alten Höchstständen und möglicherweise darüber hinaus weitergeht, wären jetzt vor allem in Europa wieder überzeugendere Konjunkturdaten nötig.



Davon gibt es nächste Woche reichlich – so werden am Mittwoch die vorläufigen Einkaufsmanager-Stimmungsindizes („PMIs“) für Europa, die USA und Japan für Mai veröffentlicht. In Euroland steht am selben Tag auch das Verbrauchervertrauen an. Am Donnerstag folgen Details zum deutschen Wirtschaftswachstum im ersten Quartal sowie dann am Freitag auch noch Großbritanniens entsprechende Wachstumszahlen.



In den USA richten sich die Blicke zudem am Mittwochabend auf das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung, bevor am Freitag die April-Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter sowie das finale Michigan-Verbrauchervertrauen für Mai die Datenwoche abschließen.



Zitate Robert Greil, Chefstratege Merck Finck Privatbankiers:



„Die Aktienmärkte sind am Scheideweg – nicht zuletzt, weil auch der Gegenwind von Seiten steigender Zinstrends zunimmt.“



„Die Weltwirtschaft wächst weiter solide, aber nicht mehr so schnell wie zu Jahresbeginn.“



„Wir bleiben bei Aktien neutral und bei Anleihen angesichts der anhaltenden Gefahr steigender Renditen untergewichtet.“





Merck Finck & Co

Seit mehr als 145 Jahren begleiten wir komplexe Vermögen von Privatkunden, mittelständischen Unternehmen sowie Institutionen wie Kirchen und Stiftungen. Für diese Kunden bieten wir mit ca. 100 Beratern von 15 Standorten aus ein breites Spektrum gehobener Private Banking- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen an - von Strategischer Vermögensplanung über Vermögensverwaltung bis hin zur Beratung bei Vermögens- und Unternehmensnachfolge und Stiftungsberatung.



Merck Finck Privatbankiers ist Teil des Privatbankenverbunds KBL European Private Bankers (KBL epb). Die KBL epb ist mit örtlichen Banken an rund 50 Standorten in acht europäischen Ländern eine der größten Private-Banking-Gruppen Europas.

