Thema: "Was mache ich nach einem BWL-Studium?"

BWL zählt seit Jahrzehnten zu den beliebtesten Studiengängen Deutschlands. Wie Unternehmen in der globalisierten Welt wirtschaften, interessiert offenbar viele Abiturientinnen und Abiturienten. Mindestens genauso spannend ist jedoch die Frage: "Was mache ich nach einem BWL-Studium?". Antworten gibt der abi» Chat am 13. Juni von 16 bis 17.30 Uhr.



BWL boomt: 238.105 Studierende waren laut Statistischem Bundesamt (Destatis) im Wintersemester 2016/17 in das Studienfach eingeschrieben. Zehn Jahre zuvor betrug ihre Zahl lediglich 156.010. Gestiegen ist auch das Angebot an Studiengängen im betriebswirtschaftlichen Bereich: Das Portal studienwahl.de listet bei Eingabe des Suchworts "BWL" fast 1.000 Studienmöglichkeiten auf – von "European Business Studies" über "International Management" bis hin zu Tourismusmanagement und der "reinen" Betriebswirtschaftslehre.



Wer sich für einen dieser Studiengänge entscheidet und ihn erfolgreich absolviert, findet einen Arbeitsmarkt vor, der sich positiv entwickelt hat. So ist die Zahl der Erwerbstätigen mit einem wirtschaftswissenschaftlichen Studienabschluss kräftig gewachsen: Im Jahr 2016 lag sie bei 1,7 Millionen, 2007 bei 1,03 Millionen (Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit). Zugleich befindet sich die Zahl der Arbeitslosen auf einem niedrigen Niveau und ist aktuell rückläufig. Allerdings könnten die kräftig steigenden Studierendenzahlen in den nächsten Jahren zu verstärkter Konkurrenz am Arbeitsmarkt führen.



Bank, Pflege und Co.: vielfältiges Berufsfeld



Eine Beschäftigung finden "BWLer" unter anderem bei Banken und Versicherungen, in IT-Unternehmen und Ingenieurbetrieben, im Handel und der Immobilienwirtschaft, in der Logistik, Personalwirtschaft und im Tourismus. Aber auch in Bereichen wie Gesundheit und Pflege wird ihr Fachwissen zunehmen geschätzt. Entsprechend vielfältig sind die Berufsbezeichnungen. Sie reichen von Controller über Wirtschaftsprüfer bis hin zu Personalreferent und Eventmanager.



Welche Aufgaben diese Berufe mit sich mitbringen und was man nach einem BWL-Studium sonst noch machen kann, klärt der nächste abi» Chat am 13. Juni. Von 16 bis 17.30 Uhr erhalten die Teilnehmer Antworten auf Fragen wie: Welche Branche ist für wen geeignet? In welchen Bereichen werden verstärkt Fachkräfte gesucht? Wie gelingt der Berufseinstieg? Und welche Alternativen zu typischen Arbeitsfeldern gibt es? Als Experten sind Markus Heil (Agentur für Arbeit Fürth), Matthias Meyer-Schwarzenberger (Bundesverband Deutscher Volks- und Betriebswirte e.V.) und Prof. Dr. Carsten Müller (Hochschule Fulda) mit von der Partie. Außerdem chattet die abi» Redaktion mit.



Auch möglich: Fragen vorab stellen und Antworten im Chatprotokoll nachlesen



Interessierte loggen sich ab 16 Uhr ein unter http://chat.abi.de und stellen ihre Fragen direkt im Chatraum. Die Teilnahme ist kostenfrei. Wer zum angegebenen Termin keine Zeit hat, kann seine Fragen auch gerne vorab an die abi» Redaktion richten (abi-redaktion@meramo.de) und die Antworten im Chatprotokoll nachlesen, das nach dem Chat im abi» Portal veröffentlicht wird.



