Neuer Studienführer "Studienwahl 2018/2019" ist ab sofort erhältlich

Ab sofort ist die 48. Ausgabe des Ratgebers „Studienwahl“ (vorher bekannt als „Studien- & Berufswahl“) erhältlich. Crossmedial verknüpft mit dem Internetportal www.studienwahl.de bietet der offizielle Studienführer für Deutschland einen Überblick über alle Studienmöglichkeiten. Komplett aktualisiert, in neuem Layout und deutlich kompakter liefert das Handbuch alle wichtigen Informationen für Studieninteressierte.



An den mehr als 400 Hochschulen in Deutschland gibt es über 18.000 Studiengänge. Um Studieninteressierten in diesem breiten Angebot die Orientierung zu erleichtern, ordnet „Studienwahl“ alle Studienfächer nach Studienfeldern. So können die Leserinnen und Leser bei ihrer Suche nach einem passenden Studiengang thematisch vorgehen. Sie erhalten Informationen zu Voraussetzungen, Inhalten und Beschäftigungsmöglichkeiten im jeweiligen Bereich. Und dank crossmedialer Verzahnung mit der Online-Studiengangsuche „finder“ auf studienwahl.de können sie ihre Recherche digital fortsetzen und detailliert nach Studienangeboten und/oder -orten suchen.



Ein Buch – alle wichtigen Infos!



Viele zusätzliche Informationen machen den „grünen Klassiker“ zu einem unverzichtbaren Begleiter für den Studienstart: Von Studienfinanzierung über Wohnen bis hin zu Versicherungen – in der neuen Ausgabe von „Studienwahl“ erfahren die Leserinnen und Leser alles, was sie als zukünftige Studierende wissen müssen.



Auch wer noch keine Idee hat, wie es nach dem Abitur weitergehen soll, findet im Handbuch viele hilfreiche Tipps. Das Kapitel „Orientieren“ widmet sich der Selbsterkundung, den verschiedenen Beratungsangeboten und den vielfältigen Möglichkeiten für die Zeit zwischen Schule und Studium: vom Bundesfreiwilligendienst über das Freiwillige Soziale Jahr bis hin zu Work & Travel. Die verschiedenen Wege der Studienbewerbung werden umfassend dargestellt. Egal ob bundesweit oder örtlich – mit „Studienwahl“ kann sich jede und jeder informieren, wie eine Bewerbung abläuft – und wer bei Fragen weiterhilft.



Unverzichtbar für alle Abiturientinnen und Abiturienten



Das 384 Seiten starke Buch wird von der Stiftung für Hochschulzulassung und der Bundesagentur für Arbeit herausgegeben. Schülerinnen und Schüler der Vorabgangsklassen an Schulen, die zur allgemeinen Hochschulreife führen, und in Abschlussklassen an Schulen, die die Fachhochschulreife vermitteln, erhalten das Buch kostenlos von ihrer Schule. Alle anderen können „Studienwahl 2018/2019“ zum Preis von 9,80 Euro im Buchhandel erwerben oder direkt beim Verlag bestellen.



Online-Portal, Newsletter



Alle Inhalte des Buches finden Studieninteressierte auch im Internetportal www.studienwahl.de. Hinzu kommen regelmäßige Themen des Monats. Hier stehen zum Beispiel einzelne Studienfelder wie Informatik oder Themen wie kreative Studiengänge im Mittelpunkt. Auch andere studienrelevante Aspekte wie die Bewerbung um einen Studienplatz oder die Studienfinanzierung werden mit ausführlichen Hintergrundtexten, informativen Interviews und spannenden Reportagen aktuell beleuchtet.

Und immer auf dem aktuellsten Stand bleibt man mit dem Newsletter, der einmal monatlich erscheint und kostenfrei abonniert werden kann.

