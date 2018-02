Lebensnahe Einblicke in die Berufswelten: berufsfeld-info.de

Auf der Suche nach einer Ausbildung, einem Studienberuf oder einer beruflichen Weiterbildung? Das neue Online-Angebot berufsfeld-info.de der Bundesagentur für Arbeit sorgt für mehr Orientierung. Intuitive Einstiegswege über Bilder aus dem echten Leben bieten Inspiration und laden ein zum Stöbern. Sie führen hin zu hilfreichen Informationen über die Berufswelt, geordnet nach Berufsfeldern und über 100 Arbeitsbereichen.



Worum geht es in der Ausbildung und im Beruf konkret? Welche Wege führen vom Studium in die Arbeitswelt? Wie kann man sich zielgerichtet weiterbilden und beruflich neu durchstarten – gerade in Zeiten der Digitalisierung? Und was erwarten Personalverantwortliche von Bewerbern? Das neue Online-Angebot berufsfeld-info.de liefert Antworten auf diese Fragen – anschaulich, einfach und zeitgemäß verpackt.



Ob Schüler, Abiturientin oder Berufserfahrener: Die Vielfalt der Interessen und Wünsche von Menschen in beruflichen Orientierungsphasen erfordert maßgeschneiderte Einstiegs- und Navigationswege. Daher bietet berufsfeld-info.de mit den drei Berufswelten Ausbildung, Studium und Weiterbildung zielgruppenspezifische Zugänge zu jeweils 27 bzw. 28 Berufsfeldern und über 100 zugeordneten Arbeitsbereichen. Das umfassende Angebot erschließt sich trichterförmig vom Allgemeinen hin zum Speziellen – von ersten visuellen Eindrücken hin zu konkreten Informationen und Handlungsempfehlungen.



Herzstück des Angebots sind realistische Bildwelten und authentische Reportagen direkt aus dem Arbeitsalltag. Wenn ein Bild mehr sagt als tausend Worte, wie viel können dann rund 10.000 Bilder und über 1.000 Reportagen aussagen? Dazu treten Schaubilder, Experten-Interviews und Statements von Personalverantwortlichen, die aufzeigen, was im Berufsleben konkret erwartet wird.



Großes Digitalisierungsprojekt erfolgreich umgesetzt



Das im Jahr 2017 von Meramo GmbH in Nürnberg und Berlin im Auftrag der Bundesagentur für Arbeit konzipierte und realisierte digitale Medienangebot holt Menschen in beruflichen Orientierungsphasen bei ihren individuellen Fragestellungen und Interessenslagen ab. Trotz der umfangreichen Inhalte erfolgt die Navigation einfach, übersichtlich und mit so wenigen Klicks wie möglich. Das gesamte Angebot ist im Responsive Design verfügbar und wird optimiert für verschiedenste Endgeräte ausgeliefert.



berufsfeld-info.de fügt sich dabei bestens ein in das bestehende Selbstinformationsangebot der Bundesagentur für Arbeit. Weiterführende Angebote wie abi.de, studienwahl.de oder BERUFE.TV werden sinnvoll verlinkt. Auch die ebenfalls von Meramo GmbH entwickelte App BERUFE Entdecker kann direkt von der Startseite aus genutzt werden, um besonders interessante Ausbildungsberufe spielerisch zu entdecken.



Auch als Infomappen im BiZ verfügbar



Die Inhalte von berufsfeld-info.de können auch als Infomappen in den Berufsinformationszentren (BiZ) der Agenturen für Arbeit in ganz Deutschland genutzt werden. Die drei Reihen mit jeweils 28 bzw. 27 Mappen wurden in 2017 von Meramo GmbH ebenfalls aktualisiert. Über QR-Codes sind sie crossmedial mit berufsfeld-info.de vernetzt. Die Berufsfeld-Infomappen sind ein seit Jahren bewährtes Arbeitsmittel der (Berufs-)Beratung in Deutschland. Mit berufsfeld-info.de sind alle Inhalte nun auch im Internet zugänglich.

