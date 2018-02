Erfolgreich ins Leben zurück: Wie aus Stress Energie wird

Der Chefarzt des Stuttgarter Zentrums für psychische Gesundheit, MentaCare, Dr. med. Thomas Bolm spricht zum Thema „Erfolgreich ins Leben zurück – was Entscheider und Betroffene über die Therapie bei Stress-Erkrankungen wissen müssen“. Kollegiale Hilfestellungen alleine reichen nicht mehr aus, um Mitarbeiter vor psychosomatischen Erkrankungen zu bewahren. Berufs- und alltagsbegleitend oder in einer Klinik, vor Ort oder weit weg, Wiedereingliederung ja oder nein: Es gibt in der Region vielfältige Möglichkeiten der Unterstützung. Zum Vortrag im Rahmen der Gesundheits- und Sportwochen in Böblingen und Sindelfingen lädt MentaCare herzlich am Mittwoch, dem 21. März, um 20 Uhr in den „Freiraum“ in Böblingen ein. Eintritt frei.



Der Vortrag bietet Information und Orientierung für Betroffene, Führungskräfte, Personaler und Betriebsärzte.

Veranstaltungsort: Freiraum, Ida-Ehre-Platz 3, 71032 Böblingen

Beginn: 20 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr

Anmeldungen an info@mentacare.de erwünscht.



Zudem wird das Team von MentaCare bei der Eröffnung der Gesundheits- und Sportwochen am Montag, 12.03.2017 mit einem Stand im Sensapolis vor Ort sein.

Veranstaltungsort: Sensapolis, Melli-Beese-Straße, 71063 Sindelfingen



Veranstaltungen von MentaCare im Rahmen der 13. Gesundheits- und Sportwochen in Böblingen / Sindelfingen



Montag, 12. März, 18.00 Uhr Eröffnung der Gesundheits- und Sportwochen, Sensapolis, Melli-Beese-Straße, 71063 Sindelfingen



Mittwoch, 21. März, 20.00 Uhr Erfolgreich ins Leben zurück – was Entscheider und Betroffene über die Therapie von Stress-Erkrankungen wissen müssen (Dr. med. Thomas Bolm), Freiraum, Ida-Ehre-Platz 3, 71032 Böblingen

MentaCare - Zentrum für psychische Gesundheit

MentaCare, das Zentrum für psychische Gesundheit im Herzen von Stuttgart, und ermöglicht Patienten und Ratsuchenden seit 2013 vielfältige Unterstützung. Fachärzte und Therapeuten der privaten Tagesklinik und Ambulanz setzen auf Vertrauen, Diskretion und einen psychotherapeutischen Methodenschwerpunkt. Mit seinen vernetzten tagesklinischen und ambulanten Leistungen bietet MentaCare eine maßgeschneiderte alltags- und berufsbegleitende Behandlung.



www.mentacare.de

