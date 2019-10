Pressemitteilung BoxID: 770050 (MEISTERSINGER konzerte_promotion_gmbh)

Mike Singer - ausverkaufter Tourstart in Frankfurt

Am vergangenen Sonntag feierte Mike Singer in der ausverkauften Frankfurter Batschkapp den Auftakt zu seiner insgesamt 14 Shows umfassenden TRIP-Konzerttour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Mit an Bord sind mit AMA, Orry Jackson, und Jellina drei hochkarätige Special Guests.



Mike Singer legt mit seinem aktuellen Album „TRIP“ ein TRIPLE hin: Wie auch die beiden Vorgänger erreichte „TRIP“ Platz 1 der deutschen Album-Charts!



Bereits im Alter von 13 Jahren startete Mike Singer seine Musikkarriere; mit 16 veröffentlichte er sein erstes Album „KARMA“ (Warner Music). Mike Singer hat sich seit dem mit seiner Musik eine große und weiterhin dynamisch wachsende Fanbase geschaffen und zählt heute zu den einflussreichsten und reichweitenstärksten Pop Acts Deutschlands.



MIKE SINGER - „TRIP“ Tour 2019

feat. AMA, Orry Jackson und Jellina



29.09.19 Frankfurt/Main - Batschkapp



01.10.19 Mannheim - Capitol



02.10.19 Stuttgart - LKA Longhorn



03.10.19 CH-Zürich - Komplex 457



06.10.19 Bremen - Schlachthof



07.10.19 Hannover - Capitol



08.10.19 Hamburg - Grosse Freiheit 36



09.10.19 Oberhausen - Turbinenhalle 2



10.10.19 Köln - E-Werk



13.10.19 Berlin - Huxleys Neue Welt



15.10.19 Leipzig - Täubchenthal



16.10.19 Nürnberg - Löwensaal



17.10.19 München - Backstage



18.10.19 A-Wien - SiMM City



https://mikesinger.de/live/

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (