Loco Escrito veröffentlicht neues Album «Estoy Bien»

Heute erscheint mit «Estoy Bien» der neue Longplayer des Schweizer Latin-Stars Loco Escrito. Darin verarbeitet er eine sehr prägende und schwierige Phase seines Lebens. «Es geht mir gut» ist seine erfreuliche Bilanz, wenn er auf die letzten fünf Jahre zurückblickt. Dafür hat der Latino-Zürcher hart gearbeitet – und eine harte Lebensschule hinter sich.



Mit vier Platin-Singles in Folge, einem MTV EMA als «Best Swiss Act», dem Swiss Music Award für den «Best Hit» und der Nominierung für «Best Urban Act of the year» bei den LUKAS Awards ist Loco Escrito der große Überflieger der Schweizer Musikszene in den letzten zwei Jahren. Nun veröffentlicht er am 31. Januar 2020 sein neues und langersehntes Album «Estoy Bien». Es entstand während sechs Monaten in Kolumbien, in Zürich und im Tessin. Produziert wurde es von Henrik Amschler (HSA), der schon seit vielen Jahren seine Musik mitprägt. «Wir haben eine telepathische Verbindung. Wir brauchen nie groß zu reden» schwärmt Loco von der Zusammenarbeit. «‹Estoy Bien› ist das beste Album, das ich je gemacht habe. Die 14 Tracks bringen viele Gefühle, sie decken viele stilistische Bereiche ab – und doch klingt alles immer nach Loco!»



Der Weg nach oben war allerdings steinig: Der Verlust seines Freundes, der schwere Motorradunfall und die damals schwangere Freundin – Loco geriet in eine Krise, gab aber niemals auf. «Verlieren, um zu gewinnen» singt er in «Estoy Bien». «Heute geht es mir gut, ich habe meine Probleme gelöst, in anderthalb Jahren über 100’000 Singles verkauft», sagt Loco und weiß, dass es viel Energie braucht, seine Träume zu verwirklichen.



Das mitreißende neue Album tanzt zwischen Euphorie und Melancholie, bietet alles von Pop über Rock bis hin zu Reggaeton und Cumbia. Ab Mitte Februar ist Loco Escrito in der ersten Schweizer Ausgabe von «Sing meinen Song» zu sehen und ist auch dieses Jahr nominiert für den «Best Hit» bei den Swiss Music Awards. Im März geht’s auf große Konzert-Tour durch die Schweiz, danach folgt im Mai die große Deutschland-Tour als Special Guest von Pietro Lombardi, bevor im Herbst seine Headline-Tour durch Deutschland startet.



Loco Escrito – Estoy Bien Tour – Schweiz

29.02.20 Schaffhausen – Kammgarn

06.03.20 Baden – Nordportal

12.03.20 Amriswil – Pentorama

13.03.20 Solothurn – Kulturfabrik Kofmehl

14.03.20 Winterthur – Salzhaus

20.03.20 Landquart – Forum im Ried

21.03.20 Zug – Chollerhalle

26.03.20 Rubigen – Mühle Hunziken

27.03.20 Hasliberg-Hohfluh – Hotel Wetterhorn

25.04.20 Lausanne – Les Docks

Tickets auf http://locoescrito.com/shows/



Loco Escrito als Special Guest auf der Pietro Lombardi Tour 2020

07.05.20 Rostock – Stadthalle

08.05.20 Berlin – Columbiahalle - hochverlegt

09.05.20 Köln – Palladium - ausverkauft

10.05.20 Hannover - Swiss Life Hall - hochverlegt

11.05.20 Frankfurt/Main – Batschkapp – ausverkauft

12.05.20 Kempten – bigBOX ALLGÄU

15.05.20 CH - Zürich – Komplex 457

16.05.20 AT - Wien – Gasometer - hochverlegt

17.05.20 AT - Graz – Kasematten

19.05.20 München – Tonhalle

20.05.20 München – Tonhalle - ausverkauft

21.05.20 Karlsruhe – Schwarzwaldhalle

22.05.20 Oberhausen – Turbinenhalle 1 - ausverkauft

23.05.20 Leipzig – Haus Auensee

24.05.20 Nürnberg – Löwensaal - ausverkauft

27.05.20 Bremen – Pier 2

28.05.20 Kiel – Sparkassen Arena

29.05.20 Hamburg – Sporthalle - hochverlegt

30.05.20 Dortmund – Westfalenhalle - hochverlegt

31.05.20 Freiburg – Sick Arena

Tickets auf https://pietro-lombardi-shop.de



Loco Escrito Live 2020

27.11.20 Memmingen – Kaminwerk

28.11.20 Freiburg – Jazzhaus

29.11.20 Frankfurt am Main – Jahrhunderthalle Club

01.12.20 Hamburg – Mojo

02.12.20 Hannover – Lux

03.12.20 Berlin – Frannz Club

04.12.20 Köln – Club Bahnhof Ehrenfeld

05.12.20 München – Backstage Halle

06.12.20 AT - Wien – B72

Tickets auf https://loco-escrito.reservix.de



Weitere Termine sind in Vorbereitung.



