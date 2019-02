Jannik Brunke geht auf "Richtung Ich"-Tour

27.02.19

Am kommenden Samstag, den 02. März, beginnt Jannik Brunkes erste eigene Tour:

Das Finale der „Richtung Ich“-Kampagne.



Seit März 2018 veröffentlichte der junge Musiker jeden Monat eine Single. In den Musikvideos dokumentierte Jannik seine persönliche und musikalische Entwicklung in drei Kapiteln: Vom Aufwachsen auf der kleinen Nordseeinsel Juist, über den Umzug und das Leben in der Großstadt Berlin, bis hin zur Weltreise, die ihn unter anderem nach Singapur, die Südsee, Neuseeland und Nordamerika führte.

Diese Erfahrungen und Eindrücke haben Jannik ein sehr intimes Album schreiben lassen, das facettenreicher nicht sein könnte. Nach erfolgreichen Support-Tourneen für Die Lochis und Kayef bringt Jannik eben diese Diversität nun erstmals mit seiner Liveband auf die Bühne.



Die Vorfreude der Fans sorgt bereits jetzt für ausverkaufte Termine.



Jannik Brunke - Richtung Ich - Tour 2019

02.03. Berlin - Badehaus

08.03. Hamburg - Prinzenbar *ausverkauft*

09.03. Bielefeld - Stereo *ausverkauft*

10.03. Hannover - Lux

19.03. Wien (AT) - Chelsea

20.03. München - Backstage

21.03. Trier - Mergener Hof

22.03. Köln - Kulturcafé Lichtung *ausverkauft*

23.03. Köln - Kulturcafé Lichtung *Zusatzkonzert, ausverkauft*

25.03. Dortmund - FZW



Tickets: www.eventim.de/jannik-brunke/



Weitere Informationen zu Jannik Brunke:

www.msk-live.de/acts/jannik-brunke/

