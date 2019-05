Pressemitteilung BoxID: 753386 (MEISTERSINGER konzerte_promotion_gmbh)

Ella Endlich begeistert bei "Let's Dance" und live auf den Bühnen!

Aktuell präsentiert sich Ella Endlich beim RTL Erfolgsformat "Let's Dance" allwöchentlich einem Millionenpublikum und hat sich bislang laut Juryurteil in allen Liveshows als beste Tänzerin ins Rampenlicht gespielt! Sie wird ihren zahlreichen Fans hier also sicherlich noch lange erhalten bleiben.



Im vergangenen Jahr war Ella Endlich Teil der Jury bei "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) und wie immer dient die Kombination von DSDS und Schlager (Beatrice Egli, Michelle, Vanessa Mai) als hervorragender Karrieremotor, wovon die Künstlerin enorm profitieren konnte. Bereits im Sommer letzten Jahres hat sie eine Vielzahl von Festivals und Events gespielt, die Quantität wird in diesem Sommer nochmal übertroffen werden und die Nachfrage steigt stetig weiter. Im Frühjahr 2019 war Ella Endlich mit der SWR Big Band und Götz Alsmann als gefeierte Solistin auf Tournee. Im Anschluss hat sie mit ihrer eigenen Band sehr erfolgreich im gesamten Bundesgebiet getourt. Eine umfassende bereits gebuchte Weihnachtstournee steht zudem in den Startlöchern und wird zeitnah in den Vorverkauf gehen!



Für 2019 / 2020 nehmen wir gerne weitere Anfragen entgegen und können nun sogar Ella Endlichs Tanzpartner von "Let's Dance" dazu anbieten: Der Weltklassetänzer und deutsche Meister Valentin Lusin ist ebenfalls für Eventbookings verfügbar!



Am morgigen Freitag, den 24.05.2019, um 20.15 Uhr kann man sich bei "Let"s Dance" auf RTL live von der Begeisterungsfähigkeit und dem Können der Beiden überzeugen! Weitere Infos sowie Musik, Fotos, Videos etc. zu Ella Endlich finden sich hier: https://msk-live.de/acts/ella-endlich/

