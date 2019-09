Pressemitteilung BoxID: 765790 (MEISTERSINGER konzerte_promotion_gmbh)

DSDS-Gewinner Davin Herbrüggen unterstützt Die Lochis auf ihrer großen Abschlusstour

Nach seinem ausverkauften Coming Home Konzert in der Oberhausener Turbinenhalle und gefeierten Auftritten im Sommer 2019 wird Davin Herbrüggen ab dem 19. September die Konzerte der Abschlusstour von Die Lochis eröffnen.



Der Sieger der 16. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wird dem Publikum dabei erstmals seine neuen Songs vorstellen – u.a. auch die Ende September erscheinenende neue Single „Wenn der Vorhang fällt“. Im November und Dezember 2019 gibt Davin Herbrüggen begleitet von seiner Live Band einige exklusive Headline Konzerte in Deutschland.



Davin Herbrüggen - Support bei Die Lochis:

19.09.19 // Berlin // C-Halle

20.09.19 // Leipzig // Haus Auensee (Ausverkauft)

21.09.19 // Wien, AT // Gasometer

22.09.19 // München // TonHalle (Ausverkauft)

23.09.19 // Zürich, CH // Volkshaus

27.09.19 // Hamburg // Sporthalle

28.09.19 // Dortmund // Westfalenhalle

Tickets: https://dielochis.de/tickets



Davin Herbrüggen - Live mit Band:

15.11.19 // Bochum // Matrix

23.11.19 // Memmingen // Kaminwerk

13.12.19 // München // Technikum

19.12.19 // Wuppertal // Haus der Jugend Barmen

Tickets: https://davinherbrueggen.reservix.de/events

