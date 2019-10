Pressemitteilung BoxID: 772088 (Meiningen GmbH)

Sagenhaft und einzigartig: Das Märchen- und Sagenfest in Meiningen

In den Vorstellungen von Kindheit nehmen sie einen der wichtigsten Plätze ein: Märchen und Sagen. Ausgehend von der deutschen Romantik sind sie zum weltweiten Exportschlager geworden. Neben den Brüdern Grimm ist vor allem ein Name damit verbunden: Ludwig Bechstein. Ihm zu Ehren hat seine Heimstadt Meiningen mit dem Märchen- und Sagenfest eine unvergleichliche Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen, die seit Jahren Jung wie Alt gleichermaßen begeistert.



Im Märchen werden Grenzen überschritten: Tiere können sprechen, Menschen fliegen, Wunder sind an der Tagesordnung. Nicht zuletzt das immer wieder zum Vorschein tretende Spannungsfeld von Gut und Böse prägt die Geschichten und verleiht ihnen eine zeitlose Aktualität.



Für die thüringische Stadt Meiningen gilt das in ganz besonderem Maße: Als Heimat des Dichters Ludwig Bechstein genießt das Märchen hier seit jeher ganz besonderen Stellenwert – und ist heute vielleicht lebendiger denn je. Unzählige Märchen entstammen aus Bechsteins Feder, veröffentlicht als Sammlungen unter dem Titel „Deutsches Märchenbuch“. Wer kennt sie nicht, die Erzählung von Goldmarie und Pechmarie, dem kleinen Däumling, Siebenschön und viele weitere Geschichten, die bis heute nichts von ihrer Faszinationskraft eingebüßt haben.



Dieses historische Erbe zu würdigen, Märchen und Sagen lebendig zu halten und zeitgemäß immer wieder neu zu interpretieren hat sich Meiningen seit Jahren zur Aufgabe gemacht. Mit dem Märchen- und Sagenfest wurde ein in dieser Form in Thüringen einmaliges Event ins Leben gerufen: Ein Erzähl- und Zuhörvergnügen, das auf die poetische Kraft des gesprochenen Wortes setzt.



Über einen Zeitraum von zwei Monaten – von Ende Oktober bis nach Weihnachten – erwartet die Besucher ein breites Programm für Jung und Alt. Neben spannenden Erzählungen und Theatervorstellungen wird eine Feuershow geboten wie auch kulinarische Erzählabende, bei denen Märchen und Kochkunst miteinander verschmelzen.



Als Highlights dürfen zwei Veranstaltungen im November betrachtet werden. Hier wird zum einen der Thüringer Märchen- und Sagenpreis Ludwig Bechstein verliehen, die wohl renommierteste Auszeichnung dieses Genres in Thüringen. Zum zweiten findet mit dem Märchensymposium #märchenerzählen – analog und digital ein innovatives Konzept Anwendung, das mit Vorträgen und interaktiven Workshops Märchen multimedial und höchst abwechslungsreich erlebbar werden lässt.



Phantastisch, wunderbar, sagenhaft – die Theaterstadt Meiningen wird für Wochen zum Schauplatz märchenhafter Momente, die Gäste aus der ganzen Welt nach Thüringen locken. Schauen Sie doch einfach vorbei oder machen einen Abstecher zur Stadt- und Kreisbibliothek, deren Fassade sich im Dezember zu einem Adventskalender verwandelt und lassen ihrem kindlichen Gemüt freien Lauf.

