Power-Lieferant trifft Morgenland

Neue Gewürz-Sets "Orient" und "Fitness" im Onlineshop MEIN GENUSS

Eine Reise durch 1001 Nächte oder leckere Fitness-Power genießen? Beides ist ab jetzt auf genussvolle Art und Weise möglich: Dank der neuen Gewürz-Sets von MEIN GENUSS. Der Onlineshop für kulinarische Geschenkideen liefert zu den neuen kunstvoll verpackten Gewürzen wie immer passende Rezeptideen.



Orientalischer Genuss



Das Set „Orient“ verzaubert nicht nur Liebhaber der orientalischen Küche. So bunt und aromatisch wie die Gewürzvielfalt auf einem orientalischen Basar, so intensiv-würzig und vielfältig präsentiert sich das Set aus fünf verschiedenen Gewürzen und Gewürzmischungen. In der himbeerroten Karton-Box befinden sich neben Schawarma, Ras el Hanout, Kreuzkümmel, Orangenpfeffer und Harissa auch die dazu passenden Rezepte – denn die Geschenkideen von MEIN GENUSS beinhalten immer ein paar Extras, die sie zu einem ganz besonderen Geschenk machen. Unter den Rezepten finden sich Anleitungen für einen orientalischen Gemüseeintopf, für Lammfilet oder auch für den süßen Kuchen Basbousa.



Lecker und gesund – das schließt sich nicht aus



Gewürze können viel mehr als „nur“ leckeren Geschmack auf den Teller bringen. Das „Fitness“-Set eignet sich perfekt als Geschenk für Sportler oder Personen, die sich mit guter Ernährung auseinandersetzen, denn die dazugehörigen Rezepte sind kalorienarm und gesund. Auch viele der enthaltenen Gewürze wirken gesundheitsfördernd und regen beispielsweise den Stoffwechsel an (Chili), wirken entzündungshemmend (Kurkuma) oder haben einen positiven Effekt auf die Verdauung (Zimt). Im Set „Fitness“ sind Curry Madras, Smoothie Power, Kräutersalz, Weißer Pfeffer und ZZZumba enthalten. Gezaubert werden dürfen damit Rezepte wie Räucherlachs mit Erdbeeren, Rote-Beete-Suppe oder ein grüner Power-Smoothie.



Produktinformationen:





UVP pro Set: 14,95 Euro

ohne Zusatz von Aromastoffen

per Hand mit viel Liebe in Bayern konfektioniert

Lieferung ab 40 Euro versandkostenfrei





Inhalt 5er-Set Orient:





Schawarma: Chillies, Salz, Paprika, Cumin, Knoblauch, Oregano, Maisstärke | Rezept: Hähnchenstreifen im Pitabrot

Ras el Hanout: Meersalz, Chillies, Zimt, Ingwer, Nelken, Thymian, Lorbeerblätter, Macis, Cardamom, Schwarzkümmel | Rezept: Orientalischer Gemüseeintopf

Kreuzkümmel: Cumin, ganz | Rezept: Auberginen mit Bulgur & Joghurt

Orangenpfeffer: 64,0 % Pfeffer, 24,0 % Orangenschalen, Salz, Zucker, 3,0 % Orangenöl | Rezept: Basbousa mit Orangensirup

Harissa: Chillies, Paprika, Knoblauch, Cumin, Coriander, Salz | Rezept: Lammfilet in Kräuterkruste





Inhalt 5er-Set Fitness:





Curry Madras: Coriander, Bockshornkleesaat, Kurkuma, Fenchel, Pfeffer, Cumin, Chillies, Knoblauch, Nelken, Salz | Rezept: Fruchtiges Hähnchencurry

Smoothie Power: BIO Hanfkuchenmehl, Zimt, Kurkuma, Ingwer, Cardamom | Rezept: Grüner Power-Smoothie

Kräutersalz: Salz, Zwiebeln, Anis, Sellerie, Rosmarin, Basilikum, Schnittlauch, Petersilie, Karotten, Rapsöl, Paprika, Pastinake, Dill, Liebstöckel, Tomaten | Rezept: Rote Beete-Suppe

Weißer Pfeffer: Pfeffer weiß, ganz | Rezept: Räucherlachs mit Erdbeeren

ZZZumba: Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch, Salz, Chillies, Paprika, Zitronenschalen, Roh-Rohrzucker, Coriander, Rauch, Trennmittel: Siliciumdioxid E 551 | Rezept: Tomaten-Bulgur-Salat



