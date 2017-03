MHH eröffnet Claudia von Schilling-Zentrum für Universitäre Krebsmedizin

Die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) hat am Freitag, 17. März 2017, das Claudia von Schilling-Zentrum für Universitäre Krebsmedizin eröffnet. Dabei handelt es sich um das Onkologische Zentrum (OZ) der Hochschule, das Ende des vergangenen Jahres von der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) zertifiziert worden war. An der Akademischen Feierstunde nahmen auch die Niedersächsische Wissenschaftsministerin Gabriele Heinen-Kljajić und Hannovers Oberbürgermeister Stefan Schostok teil. Das Onkologische Zentrum ist ein Netzwerk aus stationären und ambulanten Einrichtungen, in dem alle an der Behandlung eines Krebspatienten beteiligten Fachrichtungen interdisziplinär, interprofessionell und transsektoral zusammenarbeiten.



„Heute ist ein besonderer Tag für Krebspatientinnen und -patienten in Niedersachsen: Das neue zertifizierte Onkologische Zentrum der MHH ermöglicht, Betroffene ganzheitlich durch die Krankenhäuser und den ambulanten Sektor zu versorgen“, sagte Wissenschaftsministerin Heinen-Kljajić. „Durch die enge Verzahnung zwischen Forschung und Krankenversorgung werden am Onkologischen Zentrum neue gesicherte Erkenntnisse schnell in der Praxis angewandt. So bestehen konkrete Aussichten, Krebs heilbar zu machen oder zumindest in eine chronische, aber behandelbare Krankheit zu überführen. Die regelmäßige Auffrischung des Zertifikats stellt sicher, dass die durchgeführten Therapien hohen medizinischen Qualitätsstandards entsprechen.“



50.000 Menschen erkranken allein in Niedersachsen pro Jahr neu an Krebs



Krebs ist nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen die zweithäufigste Todesursache in Deutschland. Bundesweit erkranken jedes Jahr rund 500.000 Menschen neu daran, in Niedersachsen sind es etwa 50.000. Diese Patienten, so sieht es der Nationale Krebsplan vor, sollten individuell angepasst, leitlinienbasiert und qualitätsorientiert behandelt werden. Genau das kann ein Onkologisches Zentrum leisten. „Die MHH und die Claudia von Schilling Stiftung haben eine tolle Eigenschaft gemeinsam: Sie sind fest in der Stadt und der Stadtgemeinschaft verwurzelt“, sagte Oberbürgermeister Stefan Schostok. Bei dieser Zusammenarbeit sei ein weiteres Geschenk für die Menschen in Stadt und Region herausgekommen. „Sie bekommen mit dem Onkologischen Zentrum der MHH die bestmögliche interdisziplinäre Fachexpertise für ihre Behandlung.“



Patienten werden im Claudia von Schilling-Zentrum ganzheitlich versorgt



Dr. Andreas Tecklenburg, MHH-Vizepräsident und zuständig für das Ressort Krankenversorgung, betonte, dass mit der Zertifizierung des Onkologischen Zentrums ein wichtiger Versorgungsschwerpunkt an der MHH die gebührende Sichtbarkeit erhalte. „Krebspatienten wurden und werden bei uns auf sehr hohem Niveau behandelt. Unseren hohen Anspruch an die Versorgungsqualität können wir nun auch mit dem Zertifikat der Deutschen Krebsgesellschaft zeigen“, sagte Dr. Tecklenburg. Ein besonderes Qualitätsmerkmal eines zertifizierten OZ ist die Vernetzung der beteiligten Fachrichtungen. Im Claudia von Schilling-Zentrum für Universitäre Krebsmedizin arbeiten nicht nur Chirurgen, Radiologen, Strahlentherapeuten, Nuklearmediziner, Pathologen und internistische Onkologen zusammen. Bei der ganzheitlichen Versorgung der Patienten kommen auch onkologische Fachpflegekräfte, Psychoonkologen, Sozialarbeiter, Physiotherapeuten, Seelsorger und Palliativmediziner hinzu.



Die MHH behandelt sämtliche Krebsarten sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern. Dazu gehören die häufigen Tumorerkrankungen wie Brust-, Darm-, Prostata- und Lungenkrebs genauso wie seltenere Krebserkrankungen. „Eine unserer Stärken ist die extrem hohe Qualität in der chirurgischen Versorgung, das gilt auch für komplizierte Krankheitsverläufe mit mehrmaligen Operationen“, erläuterte Dr. Tecklenburg weiter. Bei der medikamentösen Therapie ist die Hochschule ebenfalls gut aufgestellt. Versagen beispielsweise Standardtherapien, können den Patienten vielfach neue Therapeutika im Rahmen klinischer Studien angeboten werden.



Interdisziplinäre Tumorkonferenzen sind das Herzstück



Auf die Zertifizierung hatten sich die mehr als 15 beteiligten Kliniken, Institute und Fachbereiche der MHH eineinhalb Jahre vorbereitet. Über die intensive Vernetzung und das Engagement ihrer Mitstreiter freut sich Professorin Dr. Anke Franzke, Onkologin und Ärztliche Leiterin des Claudia von Schilling-Zentrums für Universitäre Krebsmedizin. „Alle Krebspatienten werden auf der Basis von medizinischen Leitlinien behandelt, wobei die jeweilige individuelle Krankheitssituation Berücksichtigung findet. Dabei haben wir immer das Ziel des allerbesten Behandlungsergebnisses vor Augen“, erklärte Professorin Franzke. Das Herzstück der onkologischen Versorgung sind die interdisziplinären Tumorkonferenzen, an denen Fachärzte aus unterschiedlichen Disziplinen teilnehmen, um über einzelne Krankheitsfälle, deren Verlauf und bisherige Behandlungsergebnisse zu beraten. Die Experten bringen ihr jeweiliges fachliches Know how ein und kommen durch den gegenseitigen Austausch zu individuellen Therapieempfehlungen, in die oft neue wissenschaftliche Erkenntnisse und neue Behandlungsmethoden einfließen.



Zentrum nach Stifterin der Claudia von Schilling Stiftung benannt



Die Bezeichnung „Claudia von Schilling-Zentrum für Universitäre Krebsmedizin“ geht auf die gleichnamige Förderin des Onkologischen Zentrums zurück. Der Name steht für die Patientenorientierung und den besonderen Wissenschaftsbezug des Onkologischen Zentrums. „Wissenschaft ist die Suche nach Wahrheit. Für onkologische Patientinnen und Patienten liegt die Wahrheit in der optimal ausgerichteten Hilfe und ultimativ in der Aussicht auf Heilung. Genau das ist unser großer Auftrag“, betonte MHH-Präsident Professor Dr. Christopher Baum.



Die Claudia von Schilling Stiftung unterstützt seit Jahren die Brustkrebsforschung durch unterschiedliche Projekte. Herausragende wissenschaftliche Leistungen werden zudem ausgezeichnet durch den mit 20.000 Euro dotierten Claudia von Schilling Preis, junge Wissenschaftler können sich mit erfolgversprechenden Projekten um den mit 10.000 Euro dotierten Junior Award bewerben. „Die Benennung des neuen Onkologischen Zentrums nach unserer Stifterin haben wir sehr dankbar zur Kenntnis genommen, sehen wir doch darin eine Anerkennung unserer Arbeit, auch der langjährigen Förderung der Brustkrebsheilkunde an der MHH“, sagte Dr. Wolfgang Dieckmann, Vorsitzender der Stiftung. Weitere wichtige Förderer des Onkologischen Zentrums sind die Gesellschaft der Freunde der MHH und die Tumorstiftung der MHH. Die drei Organisationen und private Sponsoren unterstützen die Einrichtung des Zentrums mit insgesamt 890.000 Euro.



Der Nationale Krebsplan



Zum Hintergrund der Zertifizierung: Wegen der steigenden Zahl neuer Krebserkrankungen hat das Bundesministerium für Gesundheit gemeinsam mit der Deutschen Krebsgesellschaft und der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tumorzentren im Jahr 2008 den Nationalen Krebsplan initiiert. Entsprechend dieses Plans setzt sich die Deutsche Krebsgesellschaft für ein dreistufiges Modell der Krebsversorgung ein. Stufe eins bilden die zertifizierten Organkrebszentren, die auf ein Organ spezialisiert sind. Auf Stufe zwei folgen die zertifizierten Onkologischen Zentren wie beispielsweise das Claudia von Schilling-Zentrum für Universitäre Krebsmedizin. Stufe drei sind die zertifizierten Onkologischen Spitzenzentren, auch Comprehensive Cancer Center (CCC) genannt.



Weitere Informationen über das Claudia von Schilling-Zentrum für Universitäre Krebsmedizin erhalten Sie bei Professorin Dr. Anke Franzke, Telefon (0511) 532-3202, onkologisches.zentrum@mh-hannover.de.



Informationen über die Claudia von Schilling Foundation for Breast Cancer Research erhalten Sie bei Maike Holz, Stiftungsmanagerin, Telefon (0511) 544 45 69-0, info@cvs-foundation.org.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren