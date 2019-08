Pressemitteilung BoxID: 765039 (Medizin & Markt GmbH)

Medizin & Markt verstärkt sich: Susanne Schwartz übernimmt ab 1. September 2019 den Bereich Digital Communications

Medizin & Markt, Kommunikationsagentur aus dem medictum-Netzwerk, holt sich weitere Digitalkompetenz ins Unternehmen.



Ab dem 1. September 2019 wird Susanne Schwartz den Bereich Digital Communications bei Medizin & Markt leiten und das Münchner Team aus Healthcare-Spezialisten verstärken.



In dieser Position und als Mitglied der Geschäftsleitung wird sie den digitalen Geschäftsbereich weiter ausbauen und Kunden beim digitalen Transformationsprozess begleiten; sie berichtet dabei direkt an die Geschäftsführung.



„Den strategischen Ausbau unserer digitalen Beratungskompetenz sehen wir als wichtigen Schritt, insbesondere an der Schnittstelle zu unserer medictum Agentur DigitalSpital“, erklärt Dr. Birthe Friess, Geschäftsführerin Medizin & Markt. „Dass wir Susanne Schwartz für diese Aufgabe gewinnen konnten, freut uns sehr. Mit ihr bieten wir unseren Kunden eine analytische, strategisch und konzeptionell ausgerichtete Ansprechpartnerin, die uns maßgeblich unterstützen wird, unsere

30-jährige Erfolgsgeschichte weiter fortzuschreiben. Ich wünsche ihr viel Erfolg und freue mich sehr auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.“



Susanne Schwartz leitete seit 2014 die Online Sales und Media Solutions Abteilung beim Springer Medizin Verlag, wo sie für die konzeptionelle Entwicklung cross-medialer Strategien und individualisierter, digitaler Kommunikationslösungen für Kunden aus pharmazeutischer Industrie und Medizintechnik verantwortlich zeichnete.



Zuvor erwarb die diplomierte Kommunikationswirtin weitreichende Erfahrungen bei Pfizer Pharma, indem sie den Aufbau des Multichannel-Bereichs für Europa mit verantwortete. Bereits zu einer Zeit, als digitale Sales Force Programme, 360 Grad Touchpoint Analysen und Closed-Loop Marketing Strategien für ethische Produkte noch keine Alltagsaufgaben darstellten, hatte sich die Kommunikationsexpertin darauf spezialisiert.



Ihren Fokus möchte Susanne Schwartz vor allem auf relevante Inhalte an intelligent vernetzten Kontaktpunkten mit messbaren Ergebnissen legen. „User werden noch viel zu häufig in kommunikative Sackgassen geführt, in denen der entscheidende weiterführende Kanal oder ein Mehrwert generierendes Angebot fehlt. Es ist wichtig, die Bereitstellung von Informationen am realen User-Bedürfnis auszurichten – hinsichtlich Relevanz, Form und Verfügbarkeit – analog wie digital. Ich freue mich sehr darauf, diese verantwortungsvolle Aufgabe bei einer führenden deutschen Healthcare-Agenturen übernehmen zu können und Teil der medictum expert family zu werden.“

